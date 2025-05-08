https://ria.ru/20250508/investitsii-2015763817.html
Путин анонсировал новое соглашение с Китаем об инвестициях
Путин анонсировал новое соглашение с Китаем об инвестициях - РИА Новости, 08.05.2025
Путин анонсировал новое соглашение с Китаем об инвестициях
Президент России Владимир Путин анонсировал заключение соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:02:00+03:00
2025-05-08T12:02:00+03:00
2025-05-08T12:27:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
москва
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал заключение соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между РФ и КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем."Сегодня будем подписывать обновленные межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которые, уверен, окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию нашей хозяйственной кооперации", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе.
https://ria.ru/20250508/putin-2015763932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, си цзиньпин, москва, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Москва, Владимир Путин
Путин анонсировал новое соглашение с Китаем об инвестициях
Путин анонсировал новое соглашение с Китаем о поощрении инвестиций