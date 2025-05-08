https://ria.ru/20250508/investitsii-2015763817.html

Путин анонсировал новое соглашение с Китаем об инвестициях

Путин анонсировал новое соглашение с Китаем об инвестициях - РИА Новости, 08.05.2025

Путин анонсировал новое соглашение с Китаем об инвестициях

Президент России Владимир Путин анонсировал заключение соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между РФ и КНР. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:02:00+03:00

2025-05-08T12:02:00+03:00

2025-05-08T12:27:00+03:00

китай

россия

си цзиньпин

москва

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал заключение соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между РФ и КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем."Сегодня будем подписывать обновленные межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которые, уверен, окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию нашей хозяйственной кооперации", - сказал Путин в ходе переговоров в расширенном составе.

https://ria.ru/20250508/putin-2015763932.html

китай

россия

москва

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

китай, россия, си цзиньпин, москва, владимир путин