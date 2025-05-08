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Россия и КНР отметили необходимость сотрудничества в военных технологиях ИИ
Россия и КНР отметили необходимость сотрудничества в военных технологиях ИИ - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и КНР отметили необходимость сотрудничества в военных технологиях ИИ
Москва и Пекин отметили необходимость дальнейшего сотрудничества по вопросам военного применения технологий искусственного интеллекта, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:25:00+03:00
2025-05-08T21:25:00+03:00
2025-05-08T21:25:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин отметили необходимость дальнейшего сотрудничества по вопросам военного применения технологий искусственного интеллекта, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности. "Стороны также отмечают необходимость дальнейшего сотрудничества по вопросам военного применения технологий искусственного интеллекта как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Группы правительственных экспертов государств – участников Конвенции о "негуманном" оружии по смертоносным автономным системам вооружений", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, пекин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Технологии, Москва, Пекин, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия и КНР отметили необходимость сотрудничества в военных технологиях ИИ
Россия и КНР отметили важность сотрудничества в военном применении технологий ИИ