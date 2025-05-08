https://ria.ru/20250508/ii-2015876394.html

Россия и КНР отметили необходимость сотрудничества в военных технологиях ИИ

Россия и КНР отметили необходимость сотрудничества в военных технологиях ИИ - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и КНР отметили необходимость сотрудничества в военных технологиях ИИ

Москва и Пекин отметили необходимость дальнейшего сотрудничества по вопросам военного применения технологий искусственного интеллекта, говорится в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:25:00+03:00

2025-05-08T21:25:00+03:00

2025-05-08T21:25:00+03:00

технологии

москва

пекин

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015769421_0:347:3024:2048_1920x0_80_0_0_233c2cdaa8fc3a24d3224f6879f756af.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин отметили необходимость дальнейшего сотрудничества по вопросам военного применения технологий искусственного интеллекта, говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля совместном заявлении РФ и КНР по глобальной стратегической стабильности. "Стороны также отмечают необходимость дальнейшего сотрудничества по вопросам военного применения технологий искусственного интеллекта как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Группы правительственных экспертов государств – участников Конвенции о "негуманном" оружии по смертоносным автономным системам вооружений", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250131/ssha-1996394531.html

москва

пекин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, пекин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне