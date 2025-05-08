https://ria.ru/20250508/ii-2015804693.html

Россия и Китай поддержали роль ООН в регулировании ИИ

Россия и Китай поддержали роль ООН в регулировании ИИ - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай поддержали роль ООН в регулировании ИИ

Россия и Китай поддерживают роль ООН в регулировании искусственного интеллекта, машинное обучение не должно стать инструментом гегемонии отдельных стран. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:42:00+03:00

2025-05-08T15:42:00+03:00

2025-05-08T16:51:00+03:00

россия

китай

оон

технологии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают роль ООН в регулировании искусственного интеллекта, машинное обучение не должно стать инструментом гегемонии отдельных стран.Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля."Стороны поддерживают центральную роль ООН в регулировании искусственного интеллекта, акцентируют важность уважения суверенитета государств, соблюдения национальных законодательств и Устава ООН в рамках данного процесса. Подтверждают намерение совместно направлять искусственный интеллект в интересах общего развития, отмечая, что машинное обучение, призванное способствовать социально-экономическому развитию всех государств, не должно стать геополитическим инструментом достижения гегемонии отдельных государств", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015817786.html

россия

китай

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, оон, технологии