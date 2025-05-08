Россия и Китай поддержали роль ООН в регулировании ИИ
Россия и Китай в совместном заявлении поддержали роль ООН в регулировании ИИ
Посетитель компьютерного клуба. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают роль ООН в регулировании искусственного интеллекта, машинное обучение не должно стать инструментом гегемонии отдельных стран.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны поддерживают центральную роль ООН в регулировании искусственного интеллекта, акцентируют важность уважения суверенитета государств, соблюдения национальных законодательств и Устава ООН в рамках данного процесса. Подтверждают намерение совместно направлять искусственный интеллект в интересах общего развития, отмечая, что машинное обучение, призванное способствовать социально-экономическому развитию всех государств, не должно стать геополитическим инструментом достижения гегемонии отдельных государств", - говорится в заявлении.