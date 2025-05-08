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Россия и Китай поддержали роль ООН в регулировании ИИ - РИА Новости, 08.05.2025
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15:42 08.05.2025 (обновлено: 16:51 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ii-2015804693.html
Россия и Китай поддержали роль ООН в регулировании ИИ
Россия и Китай поддержали роль ООН в регулировании ИИ - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай поддержали роль ООН в регулировании ИИ
Россия и Китай поддерживают роль ООН в регулировании искусственного интеллекта, машинное обучение не должно стать инструментом гегемонии отдельных стран. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:42:00+03:00
2025-05-08T16:51:00+03:00
россия
китай
оон
технологии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают роль ООН в регулировании искусственного интеллекта, машинное обучение не должно стать инструментом гегемонии отдельных стран.Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля."Стороны поддерживают центральную роль ООН в регулировании искусственного интеллекта, акцентируют важность уважения суверенитета государств, соблюдения национальных законодательств и Устава ООН в рамках данного процесса. Подтверждают намерение совместно направлять искусственный интеллект в интересах общего развития, отмечая, что машинное обучение, призванное способствовать социально-экономическому развитию всех государств, не должно стать геополитическим инструментом достижения гегемонии отдельных государств", - говорится в заявлении.
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россия, китай, оон, технологии
Россия, Китай, ООН, Технологии
Россия и Китай поддержали роль ООН в регулировании ИИ

Россия и Китай в совместном заявлении поддержали роль ООН в регулировании ИИ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
Посетитель компьютерного клуба - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают роль ООН в регулировании искусственного интеллекта, машинное обучение не должно стать инструментом гегемонии отдельных стран.
Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны поддерживают центральную роль ООН в регулировании искусственного интеллекта, акцентируют важность уважения суверенитета государств, соблюдения национальных законодательств и Устава ООН в рамках данного процесса. Подтверждают намерение совместно направлять искусственный интеллект в интересах общего развития, отмечая, что машинное обучение, призванное способствовать социально-экономическому развитию всех государств, не должно стать геополитическим инструментом достижения гегемонии отдельных государств", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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