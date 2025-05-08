https://ria.ru/20250508/genkonsulstvo-2015841880.html
Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию
Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию
Генеральное консульство РФ в Анталье контактирует с турецкой стороной в связи с отменой рейсов с турецких курортов в города РФ, готово оказать помощь гражданам... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:32:00+03:00
2025-05-08T18:32:00+03:00
2025-05-08T18:32:00+03:00
россия
анталья (провинция)
москва
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталье контактирует с турецкой стороной в связи с отменой рейсов с турецких курортов в города РФ, готово оказать помощь гражданам России в рамках полномочий, сообщили в четверг РИА Новости в генконсульстве. Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Российские туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами в связи с отменой рейсов турецких авиакомпаний в РФ, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Генконсульство контактирует с турецкой стороной по данному вопросу, выясняет подробности. Готовы оказывать нашим гражданам полное содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили в генконсульстве. Дипломаты подчеркнули, что гражданам необходимо поддерживать контакт со своими туроператорами, либо представителями авиакомпании, с которыми у них заключены договоры.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анталья (провинция), москва, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор)
Россия, Анталья (провинция), Москва, Turkish Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию
Генконсульство в Анталье готово помочь россиянам на фоне отмен рейсов