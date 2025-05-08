https://ria.ru/20250508/genkonsulstvo-2015841880.html

Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию

Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию - РИА Новости, 08.05.2025

Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию

Генеральное консульство РФ в Анталье контактирует с турецкой стороной в связи с отменой рейсов с турецких курортов в города РФ, готово оказать помощь гражданам... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:32:00+03:00

2025-05-08T18:32:00+03:00

2025-05-08T18:32:00+03:00

россия

анталья (провинция)

москва

turkish airlines

ассоциация туроператоров россии (атор)

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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталье контактирует с турецкой стороной в связи с отменой рейсов с турецких курортов в города РФ, готово оказать помощь гражданам России в рамках полномочий, сообщили в четверг РИА Новости в генконсульстве. Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Российские туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами в связи с отменой рейсов турецких авиакомпаний в РФ, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Генконсульство контактирует с турецкой стороной по данному вопросу, выясняет подробности. Готовы оказывать нашим гражданам полное содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили в генконсульстве. Дипломаты подчеркнули, что гражданам необходимо поддерживать контакт со своими туроператорами, либо представителями авиакомпании, с которыми у них заключены договоры.

https://ria.ru/20250508/ator-2015776600.html

россия

анталья (провинция)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, анталья (провинция), москва, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор)