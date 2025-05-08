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Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
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18:32 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/genkonsulstvo-2015841880.html
Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию
Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию
Генеральное консульство РФ в Анталье контактирует с турецкой стороной в связи с отменой рейсов с турецких курортов в города РФ, готово оказать помощь гражданам... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:32:00+03:00
2025-05-08T18:32:00+03:00
россия
анталья (провинция)
москва
turkish airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталье контактирует с турецкой стороной в связи с отменой рейсов с турецких курортов в города РФ, готово оказать помощь гражданам России в рамках полномочий, сообщили в четверг РИА Новости в генконсульстве. Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Российские туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами в связи с отменой рейсов турецких авиакомпаний в РФ, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Генконсульство контактирует с турецкой стороной по данному вопросу, выясняет подробности. Готовы оказывать нашим гражданам полное содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили в генконсульстве. Дипломаты подчеркнули, что гражданам необходимо поддерживать контакт со своими туроператорами, либо представителями авиакомпании, с которыми у них заключены договоры.
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анталья (провинция)
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россия, анталья (провинция), москва, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор)
Россия, Анталья (провинция), Москва, Turkish Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Генконсульство в Анталье отреагировало на задержки рейсов в Россию

Генконсульство в Анталье готово помочь россиянам на фоне отмен рейсов

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Туран Салджы
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 мая - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Анталье контактирует с турецкой стороной в связи с отменой рейсов с турецких курортов в города РФ, готово оказать помощь гражданам России в рамках полномочий, сообщили в четверг РИА Новости в генконсульстве.
Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Российские туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами в связи с отменой рейсов турецких авиакомпаний в РФ, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Генконсульство контактирует с турецкой стороной по данному вопросу, выясняет подробности. Готовы оказывать нашим гражданам полное содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили в генконсульстве.
Дипломаты подчеркнули, что гражданам необходимо поддерживать контакт со своими туроператорами, либо представителями авиакомпании, с которыми у них заключены договоры.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции
Вчера, 13:15
 
РоссияАнталья (провинция)МоскваTurkish AirlinesАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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