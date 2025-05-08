https://ria.ru/20250508/frantsiya-2015870888.html

Во Франции почтили память двух советских солдат

Во Франции почтили память двух советских солдат - РИА Новости, 08.05.2025

Во Франции почтили память двух советских солдат

Около 20 граждан России, Украины и Франции объединились, чтобы почтить память двух советских солдат, бежавших из нацистского плена, участвовавших во французском РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T20:45:00+03:00

2025-05-08T20:45:00+03:00

2025-05-08T21:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

франция

германия

швейцария

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015880032_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56cafc18b898b5355927813b440d9cac.jpg

ПТИ-БОРНАН-ЛЕ-ГЛИЭР (Верхняя Савойя, Франция), 8 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 20 граждан России, Украины и Франции объединились, чтобы почтить память двух советских солдат, бежавших из нацистского плена, участвовавших во французском партизанском движении и погибших в Альпах в 1944 году, передаёт корреспондент РИА Новости. Участники встречи собрались у пекарни в альпийской деревушке Пти-Борнан-ле-Глиэр, недалеко от города Анси. Среди собравшихся были русские, украинцы и французы разного возраста. Оттуда группа направилась к церкви Нотр-Дам-де-ла-Визитасьон, около которой расположено небольшое кладбище. На кладбище находится ухоженная могила, на ней написано: "Алекс Циммерманн (позывной "Владимир") и Васил Дорганов, советские солдаты, бежавшие из Германии, присоединились к французскому коммунистическому сопротивлению (FTPF) в Глиэре, славно погибли в боях за свободу и за Францию". На могиле также есть табличка, установленная французскими ветеранами 8 мая 1995 года, с надписью: "Пришедшие издалека и павшие за нас". По данным, собранным соотечественниками на основе архивов, Алекс Циммерманн (по рождению Павел Циммерманн) родился в 1915 году в Туле в семье царского офицера. В 17 лет уехал учиться в бельгийский университет Лувена, где в 1941 году был арестован немцами. В 1942 году он был зарегистрирован в Швейцарии как бежавший советский военнопленный. В 1943 году вступил в партизанский отряд в Пти-Борнане и 18 января 1944 года, прикрывая отступление своих товарищей у южного входа в ущелье реки Борн, в течение часа удерживал позицию, прежде чем погиб от выстрела в голову. Васил Дорганов (позывной "Базиль"), вероятно, родился в 1920 году в Киеве. Мобилизованный в 1941 году, он вскоре попал в немецкий плен, сумел бежать и добрался до Верхней Савойи, где присоединился к партизанам. Погиб 3 августа 1944 года на Мон-Саксонне в результате несчастного случая — выстрела из собственной винтовки. Группа, пришедшая 8 мая, возложила цветы и почтила память павших минутой молчания. "Подвиг наших советских солдат бессмертный, и он будет оставаться таким, пока мы помним об этом, собираемся вместе, возлагаем цветы на могилы наших ребят, поем военные песни. Поэтому мы с моим двухлетним сыном сегодня встретились с соотечественниками и посетили кладбище, где покоятся участники тех событий. Считаю важным передавать наши знания об их подвиге будущим поколениям, особенно в Европе", — сказала 30-летняя Мария, которая живет во Франции. Эрве, 50-летний француз из соседней деревни, приехал на мероприятие со своей 16-летней дочерью. "Я считаю недопустимым, чтобы Россия была исключена из участия в демонстрациях во Франции 8 мая, особенно учитывая, что наши российские друзья ухаживают за кладбищами французских солдат в Севастополе и под Москвой, в то время как Франция отказывается делать то же самое во Франции", — сказал он. Сорокалетний Александр, работающий в Женеве, признался, что его тронула история павших соотечественников. "Совсем молодые ребята, которые могли бы "пересидеть" войну в какой-нибудь Швейцарии, добровольно шли бороться с нацистским злом... Самое малое, что мы можем сделать, — не дать памяти об их боевом пути, об их подвиге "забыться". Очень грустно было сегодня видеть, что к могилам французских партизан, похороненных рядом с нашими соотечественниками, сегодня никто не приходил. В день, когда многие страны Европы празднуют 80-летие Победы. Вот таким образом история и память "выветриваются" из умов людей. У нас нет морального права этого допустить", — уверен он. Франция и другие страны Западной Европы в четверг отмечают 80-летие победы над нацистской Германией. Во Франции 8 мая является государственным праздником.

https://ria.ru/20250506/frantsija-2015278785.html

https://ria.ru/20250508/parizh-2015822749.html

франция

германия

швейцария

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, германия, швейцария, 80-летие победы в великой отечественной войне, ссср, россия