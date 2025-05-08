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Во Франции почтили память двух советских солдат - РИА Новости, 08.05.2025
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20:45 08.05.2025 (обновлено: 21:55 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/frantsiya-2015870888.html
Во Франции почтили память двух советских солдат
Во Франции почтили память двух советских солдат - РИА Новости, 08.05.2025
Во Франции почтили память двух советских солдат
Около 20 граждан России, Украины и Франции объединились, чтобы почтить память двух советских солдат, бежавших из нацистского плена, участвовавших во французском РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T20:45:00+03:00
2025-05-08T21:55:00+03:00
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ПТИ-БОРНАН-ЛЕ-ГЛИЭР (Верхняя Савойя, Франция), 8 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 20 граждан России, Украины и Франции объединились, чтобы почтить память двух советских солдат, бежавших из нацистского плена, участвовавших во французском партизанском движении и погибших в Альпах в 1944 году, передаёт корреспондент РИА Новости. Участники встречи собрались у пекарни в альпийской деревушке Пти-Борнан-ле-Глиэр, недалеко от города Анси. Среди собравшихся были русские, украинцы и французы разного возраста. Оттуда группа направилась к церкви Нотр-Дам-де-ла-Визитасьон, около которой расположено небольшое кладбище. На кладбище находится ухоженная могила, на ней написано: "Алекс Циммерманн (позывной "Владимир") и Васил Дорганов, советские солдаты, бежавшие из Германии, присоединились к французскому коммунистическому сопротивлению (FTPF) в Глиэре, славно погибли в боях за свободу и за Францию". На могиле также есть табличка, установленная французскими ветеранами 8 мая 1995 года, с надписью: "Пришедшие издалека и павшие за нас". По данным, собранным соотечественниками на основе архивов, Алекс Циммерманн (по рождению Павел Циммерманн) родился в 1915 году в Туле в семье царского офицера. В 17 лет уехал учиться в бельгийский университет Лувена, где в 1941 году был арестован немцами. В 1942 году он был зарегистрирован в Швейцарии как бежавший советский военнопленный. В 1943 году вступил в партизанский отряд в Пти-Борнане и 18 января 1944 года, прикрывая отступление своих товарищей у южного входа в ущелье реки Борн, в течение часа удерживал позицию, прежде чем погиб от выстрела в голову. Васил Дорганов (позывной "Базиль"), вероятно, родился в 1920 году в Киеве. Мобилизованный в 1941 году, он вскоре попал в немецкий плен, сумел бежать и добрался до Верхней Савойи, где присоединился к партизанам. Погиб 3 августа 1944 года на Мон-Саксонне в результате несчастного случая — выстрела из собственной винтовки. Группа, пришедшая 8 мая, возложила цветы и почтила память павших минутой молчания. "Подвиг наших советских солдат бессмертный, и он будет оставаться таким, пока мы помним об этом, собираемся вместе, возлагаем цветы на могилы наших ребят, поем военные песни. Поэтому мы с моим двухлетним сыном сегодня встретились с соотечественниками и посетили кладбище, где покоятся участники тех событий. Считаю важным передавать наши знания об их подвиге будущим поколениям, особенно в Европе", — сказала 30-летняя Мария, которая живет во Франции. Эрве, 50-летний француз из соседней деревни, приехал на мероприятие со своей 16-летней дочерью. "Я считаю недопустимым, чтобы Россия была исключена из участия в демонстрациях во Франции 8 мая, особенно учитывая, что наши российские друзья ухаживают за кладбищами французских солдат в Севастополе и под Москвой, в то время как Франция отказывается делать то же самое во Франции", — сказал он. Сорокалетний Александр, работающий в Женеве, признался, что его тронула история павших соотечественников. "Совсем молодые ребята, которые могли бы "пересидеть" войну в какой-нибудь Швейцарии, добровольно шли бороться с нацистским злом... Самое малое, что мы можем сделать, — не дать памяти об их боевом пути, об их подвиге "забыться". Очень грустно было сегодня видеть, что к могилам французских партизан, похороненных рядом с нашими соотечественниками, сегодня никто не приходил. В день, когда многие страны Европы празднуют 80-летие Победы. Вот таким образом история и память "выветриваются" из умов людей. У нас нет морального права этого допустить", — уверен он. Франция и другие страны Западной Европы в четверг отмечают 80-летие победы над нацистской Германией. Во Франции 8 мая является государственным праздником.
https://ria.ru/20250506/frantsija-2015278785.html
https://ria.ru/20250508/parizh-2015822749.html
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в мире, франция, германия, швейцария, 80-летие победы в великой отечественной войне, ссср, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Франция, Германия, Швейцария, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Россия
Во Франции почтили память двух советских солдат

Во Франции почтили память двух советских солдат, присоединившихся к партизанам

© РИА НовостиЦерковь Нотр-Дам-де-ла-Визитасьон
Церковь Нотр-Дам-де-ла-Визитасьон - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости
Церковь Нотр-Дам-де-ла-Визитасьон. Архивное фото
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ПТИ-БОРНАН-ЛЕ-ГЛИЭР (Верхняя Савойя, Франция), 8 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Около 20 граждан России, Украины и Франции объединились, чтобы почтить память двух советских солдат, бежавших из нацистского плена, участвовавших во французском партизанском движении и погибших в Альпах в 1944 году, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участники встречи собрались у пекарни в альпийской деревушке Пти-Борнан-ле-Глиэр, недалеко от города Анси. Среди собравшихся были русские, украинцы и французы разного возраста. Оттуда группа направилась к церкви Нотр-Дам-де-ла-Визитасьон, около которой расположено небольшое кладбище.
© РИА НовостиВо Франции почтили память двух советских солдат
Во Франции почтили память двух советских солдат - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости
Во Франции почтили память двух советских солдат
На кладбище находится ухоженная могила, на ней написано: "Алекс Циммерманн (позывной "Владимир") и Васил Дорганов, советские солдаты, бежавшие из Германии, присоединились к французскому коммунистическому сопротивлению (FTPF) в Глиэре, славно погибли в боях за свободу и за Францию".
На могиле также есть табличка, установленная французскими ветеранами 8 мая 1995 года, с надписью: "Пришедшие издалека и павшие за нас".
По данным, собранным соотечественниками на основе архивов, Алекс Циммерманн (по рождению Павел Циммерманн) родился в 1915 году в Туле в семье царского офицера. В 17 лет уехал учиться в бельгийский университет Лувена, где в 1941 году был арестован немцами. В 1942 году он был зарегистрирован в Швейцарии как бежавший советский военнопленный. В 1943 году вступил в партизанский отряд в Пти-Борнане и 18 января 1944 года, прикрывая отступление своих товарищей у южного входа в ущелье реки Борн, в течение часа удерживал позицию, прежде чем погиб от выстрела в голову.
Васил Дорганов (позывной "Базиль"), вероятно, родился в 1920 году в Киеве. Мобилизованный в 1941 году, он вскоре попал в немецкий плен, сумел бежать и добрался до Верхней Савойи, где присоединился к партизанам. Погиб 3 августа 1944 года на Мон-Саксонне в результате несчастного случая — выстрела из собственной винтовки.
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Группа, пришедшая 8 мая, возложила цветы и почтила память павших минутой молчания.
"Подвиг наших советских солдат бессмертный, и он будет оставаться таким, пока мы помним об этом, собираемся вместе, возлагаем цветы на могилы наших ребят, поем военные песни. Поэтому мы с моим двухлетним сыном сегодня встретились с соотечественниками и посетили кладбище, где покоятся участники тех событий. Считаю важным передавать наши знания об их подвиге будущим поколениям, особенно в Европе", — сказала 30-летняя Мария, которая живет во Франции.
Эрве, 50-летний француз из соседней деревни, приехал на мероприятие со своей 16-летней дочерью.
"Я считаю недопустимым, чтобы Россия была исключена из участия в демонстрациях во Франции 8 мая, особенно учитывая, что наши российские друзья ухаживают за кладбищами французских солдат в Севастополе и под Москвой, в то время как Франция отказывается делать то же самое во Франции", — сказал он.
Сорокалетний Александр, работающий в Женеве, признался, что его тронула история павших соотечественников.
"Совсем молодые ребята, которые могли бы "пересидеть" войну в какой-нибудь Швейцарии, добровольно шли бороться с нацистским злом... Самое малое, что мы можем сделать, — не дать памяти об их боевом пути, об их подвиге "забыться". Очень грустно было сегодня видеть, что к могилам французских партизан, похороненных рядом с нашими соотечественниками, сегодня никто не приходил. В день, когда многие страны Европы празднуют 80-летие Победы. Вот таким образом история и память "выветриваются" из умов людей. У нас нет морального права этого допустить", — уверен он.
Франция и другие страны Западной Европы в четверг отмечают 80-летие победы над нацистской Германией. Во Франции 8 мая является государственным праздником.
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