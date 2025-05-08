https://ria.ru/20250508/frantsija-2015834842.html

Франция утратила суверенитет, заявил эксперт

Франция утратила суверенитет, заявил эксперт - РИА Новости, 08.05.2025

Франция утратила суверенитет, заявил эксперт

Франция утратила суверенитет, обретенный ею по итогам Второй мировой войны после безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил, заявил лидер партии... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:56:00+03:00

2025-05-08T17:56:00+03:00

2025-05-08T17:56:00+03:00

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николя дюпон-эньян

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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Франция утратила суверенитет, обретенный ею по итогам Второй мировой войны после безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в эфире радиостанции Europe 1. "Восьмое мая - это не только победа над нацистской Германией. Речь идет о суверенности Франции. И я могу сказать вам, что 80 лет спустя Франция больше не суверенна", - сказал политик. По его словам, сегодня у европейской страны нет собственных границ, валюты, бюджета и законодательства. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит политику, которая ко всему прочему приведет к потере собственной обороны, добавил Дюпон-Эньян. "Это человек, который собирается отказаться от ядерной обороны в пользу Германии. Поэтому я говорю, что спустя 80 лет Францию нужно вновь освободить. Другими словами, мы должны восстановить суверенитет Франции. И генерал де Голль говорил нечто необычное. Он говорил, что суверенитет и демократия - это две стороны одной медали. Когда нет суверенитета, нет и демократии", - отметил Николя Дюпон-Эньян. Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Генсек НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США.

https://ria.ru/20250508/merts-2015832150.html

https://ria.ru/20250429/makron-2014001931.html

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в мире, франция, европа, германия, николя дюпон-эньян, эммануэль макрон, дональд туск, нато, евросоюз