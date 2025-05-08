Антифашист осудил ограничения МИД Германии по допуску россиян к мемориалам
ФИР: не пускать дипломатов из России на мероприятия в честь Победы недопустимо
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкТанк Т-34/76, принимавший участие в битве за Берлин на территории мемориала павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине
Танк Т-34/76, принимавший участие в битве за Берлин на территории мемориала павшим советским воинам в парке Большой Тиргартен в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Рекомендация МИД Германии по недопуску представителей РФ и Белоруссии к приуроченным к 80-летию Победы и освобождения концентрационных лагерей официальным мероприятиям является недопустимым и возмутительным шагом, заявил в интервью РИА Новости председатель Международной федерации борцов сопротивления (ФИР) Ульрих Шнайдер.
Ранее министерство иностранных дел Германии выпустило документ с рекомендацией для районов и муниципалитетов не отправлять приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии.
"Это никоим образом недопустимо. Как федерация организаций ветеранов и жертв со всей Европы и Израиля, мы вместе с представителями всех стран-победительниц к 80-й годовщине вспоминаем женщин и мужчин, которые рисковали здоровьем, свободой и жизнью, чтобы бороться в составе формаций антигитлеровской коалиции за поражение нацистской варварщины", - сказал Шнайдер.
По его словам, ФИР поминает солдат всех союзных армий, в то время как в ряде европейских стран память о них игнорируется или вытесняется по политическим причинам.
"Мы протестуем против осквернения и ликвидации памятников, а также против указаний, подобных приведенным вами, - исключать представителей государств-наследников СССР из официальных мероприятий", - подчеркнул он.
Особенно возмутительным глава организации считает то, что подобные указания исходят от правительства страны, которая сама себя на законодательном уровне осознаёт преемницей фашистской Германии.
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"Тот, кто в угоду текущей политике пытается делить освободителей на "хороших" и "плохих", злоупотребляет памятью о Дне освобождения в целях, уничижающих память освободителей", - добавил он.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что МИД ФРГ своими действиями "саморазобличился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма". Посол России в Германии Сергей Нечаев, в свою очередь, назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.