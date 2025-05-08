Евраев обсудил с главой Минспорта развитие спортивной инфраструктуры
Евраев и Дегтярев обсудили развитие спортивных инфраструктурных проектов
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым развитие спортивных инфраструктурных проектов в регионе, сообщила пресс-служба областной администрации.
Евраев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что встречается с главой Минспорта регулярно, вместе с федеральными коллегами и инвесторами правительство Ярославской области работает над масштабными проектами, подчеркнул губернатор.
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"Наш регион входит в тройку лидеров по количеству строительства и введения спортивных объектов. Завершена первая очередь волейбольного центра, и мы уже принимаем всероссийские соревнования. Но и задач еще много. У нас пока есть территории, где, например, нет бассейнов. В обновлении нуждаются многие учреждения спорта", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона подчеркнул, что при федеральной поддержке и собственной активности правительство региона продолжит развивать отрасль в набранных темпах.
По данным пресс-службы правительства Ярославской области, в регионе за счет внебюджетных источников идет строительство основной арены волейбольного центра, которая включает большой игровой зал с трибунами на 5 тысяч зрителей. Прорабатываются возможные варианты обновления стадиона "Шинник", имеющего важное значение не только для спортивной, но и для культурной сферы региона. Правительство Ярославской области направило заявки на включение реконструкции объекта в государственную программу РФ "Развитие физической культуры и спорта".
На встрече Евраев, в частности, отметил, что в Ярославской области также продолжатся создание "умных" спортивных площадок, оборудование уличных зон для подготовки к сдаче нормативов ГТО.