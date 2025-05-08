Рейтинг@Mail.ru
Евраев обсудил с главой Минспорта развитие спортивной инфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:07 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/evraev-2015837450.html
Евраев обсудил с главой Минспорта развитие спортивной инфраструктуры
Евраев обсудил с главой Минспорта развитие спортивной инфраструктуры - РИА Новости, 08.05.2025
Евраев обсудил с главой Минспорта развитие спортивной инфраструктуры
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым развитие спортивных инфраструктурных проектов в регионе,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:07:00+03:00
2025-05-08T18:07:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
михаил дегтярев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979253024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7b9d879f53b09f4fba13c640b90fb09.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым развитие спортивных инфраструктурных проектов в регионе, сообщила пресс-служба областной администрации. Евраев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что встречается с главой Минспорта регулярно, вместе с федеральными коллегами и инвесторами правительство Ярославской области работает над масштабными проектами, подчеркнул губернатор. "Наш регион входит в тройку лидеров по количеству строительства и введения спортивных объектов. Завершена первая очередь волейбольного центра, и мы уже принимаем всероссийские соревнования. Но и задач еще много. У нас пока есть территории, где, например, нет бассейнов. В обновлении нуждаются многие учреждения спорта", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что при федеральной поддержке и собственной активности правительство региона продолжит развивать отрасль в набранных темпах. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, в регионе за счет внебюджетных источников идет строительство основной арены волейбольного центра, которая включает большой игровой зал с трибунами на 5 тысяч зрителей. Прорабатываются возможные варианты обновления стадиона "Шинник", имеющего важное значение не только для спортивной, но и для культурной сферы региона. Правительство Ярославской области направило заявки на включение реконструкции объекта в государственную программу РФ "Развитие физической культуры и спорта". На встрече Евраев, в частности, отметил, что в Ярославской области также продолжатся создание "умных" спортивных площадок, оборудование уличных зон для подготовки к сдаче нормативов ГТО.
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979253024_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_b2e24e3357de9fddbef51b15ac08fcf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев, михаил дегтярев, россия
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Михаил Дегтярев, Россия
Евраев обсудил с главой Минспорта развитие спортивной инфраструктуры

Евраев и Дегтярев обсудили развитие спортивных инфраструктурных проектов

© Михаил Евраев/TelegramГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Михаил Евраев/Telegram
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым развитие спортивных инфраструктурных проектов в регионе, сообщила пресс-служба областной администрации.
Евраев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что встречается с главой Минспорта регулярно, вместе с федеральными коллегами и инвесторами правительство Ярославской области работает над масштабными проектами, подчеркнул губернатор.
«
"Наш регион входит в тройку лидеров по количеству строительства и введения спортивных объектов. Завершена первая очередь волейбольного центра, и мы уже принимаем всероссийские соревнования. Но и задач еще много. У нас пока есть территории, где, например, нет бассейнов. В обновлении нуждаются многие учреждения спорта", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона подчеркнул, что при федеральной поддержке и собственной активности правительство региона продолжит развивать отрасль в набранных темпах.
По данным пресс-службы правительства Ярославской области, в регионе за счет внебюджетных источников идет строительство основной арены волейбольного центра, которая включает большой игровой зал с трибунами на 5 тысяч зрителей. Прорабатываются возможные варианты обновления стадиона "Шинник", имеющего важное значение не только для спортивной, но и для культурной сферы региона. Правительство Ярославской области направило заявки на включение реконструкции объекта в государственную программу РФ "Развитие физической культуры и спорта".
На встрече Евраев, в частности, отметил, что в Ярославской области также продолжатся создание "умных" спортивных площадок, оборудование уличных зон для подготовки к сдаче нормативов ГТО.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевМихаил ДегтяревРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала