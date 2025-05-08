Президент Эфиопии прилетел в Россию
Президент Эфиопии Ацкеселассие прилетел в Россию на празднование Дня Победы
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025
Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в прямом эфире.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.