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Президент Эфиопии прилетел в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:22 08.05.2025 (обновлено: 12:11 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/efiopiya-2015732235.html
Президент Эфиопии прилетел в Россию
Президент Эфиопии прилетел в Россию - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Эфиопии прилетел в Россию
Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T08:22:00+03:00
2025-05-08T12:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
эфиопия
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в прямом эфире.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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80-летие победы в великой отечественной войне, эфиопия, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эфиопия, Россия
Президент Эфиопии прилетел в Россию

Президент Эфиопии Ацкеселассие прилетел в Россию на празднование Дня Победы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025
Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в прямом эфире.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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