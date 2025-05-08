https://ria.ru/20250508/efiopiya-2015732235.html

Президент Эфиопии прилетел в Россию

Президент Эфиопии прилетел в Россию - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Эфиопии прилетел в Россию

Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:22:00+03:00

2025-05-08T08:22:00+03:00

2025-05-08T12:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

эфиопия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015763577_0:118:3196:1917_1920x0_80_0_0_666e888df61596607d230a7b7f881816.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прилетел в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил телеканал "Россия 24" в прямом эфире.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

эфиопия

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, эфиопия, россия