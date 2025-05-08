Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более тысячи участков под домами поставлены на кадастровый учет - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/efimov-2015716079.html
Ефимов: более тысячи участков под домами поставлены на кадастровый учет
Ефимов: более тысячи участков под домами поставлены на кадастровый учет - РИА Новости, 08.05.2025
Ефимов: более тысячи участков под домами поставлены на кадастровый учет
Более тысячи участков под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет с 2019 года в Москве за счет городского бюджета, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:06:00+03:00
2025-05-08T14:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c63bc0b1bc095054f9889246031d8c5.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более тысячи участков под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет с 2019 года в Москве за счет городского бюджета, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "С августа 2019 года город ведет постановку земельных участков, на которых находятся многоквартирные дома, на кадастровый учет за счет бюджета. Инициируют работы собственники жилых и нежилых помещений в зданиях. Так, за более чем пять с половиной лет на государственный кадастровый учет поставлены 1037 таких участков. В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению, например обустроить парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. Как поясняется в сообщении, если имеется утвержденный проект межевания, любой владелец помещений в доме может обратиться в департамент горимущества для проведения кадастровых работ. Департамент подает заявление в управление Росреестра по Москве. Росреестр проводит постановку на учет земельного участка в течение пяти рабочих дней и присваивает ему уникальный кадастровый номер. Данные об участке вносятся в ЕГРН и размещается на публичной кадастровой карте на сайте ведомства. После постановки земли на учет у всех собственников помещений в доме появляется право общей долевой собственности на нее, указывается в сообщении градкомплекса. Как отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, только в первом квартале текущего года на учет в столице поставили 32 гектара земли под 48 домами.
https://ria.ru/20250507/efimov-2015486795.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b97423b539d2973921d3c35c3cff6a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более тысячи участков под домами поставлены на кадастровый учет

Ефимов: более тысячи участков под МКД поставлены на кадастровый учет в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более тысячи участков под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет с 2019 года в Москве за счет городского бюджета, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С августа 2019 года город ведет постановку земельных участков, на которых находятся многоквартирные дома, на кадастровый учет за счет бюджета. Инициируют работы собственники жилых и нежилых помещений в зданиях. Так, за более чем пять с половиной лет на государственный кадастровый учет поставлены 1037 таких участков. В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению, например обустроить парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как поясняется в сообщении, если имеется утвержденный проект межевания, любой владелец помещений в доме может обратиться в департамент горимущества для проведения кадастровых работ. Департамент подает заявление в управление Росреестра по Москве. Росреестр проводит постановку на учет земельного участка в течение пяти рабочих дней и присваивает ему уникальный кадастровый номер. Данные об участке вносятся в ЕГРН и размещается на публичной кадастровой карте на сайте ведомства.

После постановки земли на учет у всех собственников помещений в доме появляется право общей долевой собственности на нее, указывается в сообщении градкомплекса.

Как отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, только в первом квартале текущего года на учет в столице поставили 32 гектара земли под 48 домами.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Ефимов: в Москве возвели шестой флагманский центр для экстренной медпомощи
7 мая, 14:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала