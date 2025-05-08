Ефимов: более тысячи участков под домами поставлены на кадастровый учет
Ефимов: более тысячи участков под МКД поставлены на кадастровый учет в Москве
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более тысячи участков под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет с 2019 года в Москве за счет городского бюджета, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С августа 2019 года город ведет постановку земельных участков, на которых находятся многоквартирные дома, на кадастровый учет за счет бюджета. Инициируют работы собственники жилых и нежилых помещений в зданиях. Так, за более чем пять с половиной лет на государственный кадастровый учет поставлены 1037 таких участков. В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению, например обустроить парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как поясняется в сообщении, если имеется утвержденный проект межевания, любой владелец помещений в доме может обратиться в департамент горимущества для проведения кадастровых работ. Департамент подает заявление в управление Росреестра по Москве. Росреестр проводит постановку на учет земельного участка в течение пяти рабочих дней и присваивает ему уникальный кадастровый номер. Данные об участке вносятся в ЕГРН и размещается на публичной кадастровой карте на сайте ведомства.
После постановки земли на учет у всех собственников помещений в доме появляется право общей долевой собственности на нее, указывается в сообщении градкомплекса.
Как отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, только в первом квартале текущего года на учет в столице поставили 32 гектара земли под 48 домами.
"С августа 2019 года город ведет постановку земельных участков, на которых находятся многоквартирные дома, на кадастровый учет за счет бюджета. Инициируют работы собственники жилых и нежилых помещений в зданиях. Так, за более чем пять с половиной лет на государственный кадастровый учет поставлены 1037 таких участков. В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению, например обустроить парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как поясняется в сообщении, если имеется утвержденный проект межевания, любой владелец помещений в доме может обратиться в департамент горимущества для проведения кадастровых работ. Департамент подает заявление в управление Росреестра по Москве. Росреестр проводит постановку на учет земельного участка в течение пяти рабочих дней и присваивает ему уникальный кадастровый номер. Данные об участке вносятся в ЕГРН и размещается на публичной кадастровой карте на сайте ведомства.
После постановки земли на учет у всех собственников помещений в доме появляется право общей долевой собственности на нее, указывается в сообщении градкомплекса.
Как отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, только в первом квартале текущего года на учет в столице поставили 32 гектара земли под 48 домами.