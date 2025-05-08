https://ria.ru/20250508/efimov-2015510442.html

Ефимов: более 20 проектов КРТ предусматривают строительство технопарков

Ефимов: более 20 проектов КРТ предусматривают строительство технопарков - РИА Новости, 08.05.2025

Ефимов: более 20 проектов КРТ предусматривают строительство технопарков

Более 20 проектов комплексного развития территорий (КРТ) из 116 реализуемых в Москве предусматривают возведение технопарков, они займут территорию общей... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:12:00+03:00

2025-05-08T12:12:00+03:00

2025-05-08T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Более 20 проектов комплексного развития территорий (КРТ) из 116 реализуемых в Москве предусматривают возведение технопарков, они займут территорию общей площадью свыше 470 гектаров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проекты редевелопмента предполагают развитие на бывших депрессивных территориях современной высокотехнологичной производственной инфраструктуры. В настоящий момент 23 проекта, которые уже реализуют инвесторы и назначенные городом операторы, включают строительство инновационных центров. Их, а также другие объекты, предусмотренные проектами КРТ, планируют возвести на участках общей площадью более 473 гектаров. Реализация этих проектов позволит создать в столице свыше 122 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, технопарки в рамках проектов КРТ построят в 19 районах столицы. В частности, уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, строительство технопарка площадью 20 тысяч квадратных метров запланировано в бывшей промзоне "Силикатные улицы" в районе Хорошёво-Мнёвники. Два комплекса совокупной площадью 27,4 тысячи квадратных метров появятся в Ясеневе на территории бывшей промзоны "Теплый Стан".Сейчас в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250507/efimov-2015364539.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы