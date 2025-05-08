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В Пензенской области 9 мая могут ограничить мобильный интернет - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:12 08.05.2025 (обновлено: 21:13 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/dostup-2015874845.html
В Пензенской области 9 мая могут ограничить мобильный интернет
В Пензенской области 9 мая могут ограничить мобильный интернет - РИА Новости, 08.05.2025
В Пензенской области 9 мая могут ограничить мобильный интернет
Доступ к мобильному интернету могут ограничить в Пензенской области в период проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:12:00+03:00
2025-05-08T21:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
пензенская область
олег мельниченко
день победы
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САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Доступ к мобильному интернету могут ограничить в Пензенской области в период проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Накануне Дня Победы по решению оперативного штаба в Пензенской области были разосланы смс-оповещения о возможных ограничениях в работе сотовой связи 9 мая. Уточню, что речь идет о подключении к мобильному интернету в местах проведения массовых мероприятий. Просьба отнестись с пониманием, это делается для нашей с вами безопасности. Всенародный праздник Великой Победы не должен быть омрачен никакими ЧП. Телефонная связь работать будет, интернет-сообщение возобновится после окончания торжеств", - написал он в Telegram-канале. Мельниченко отметил, что рядом с местами праздничных торжеств будут дежурить специалисты служб экстренного реагирования.
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общество, пензенская область, олег мельниченко, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Пензенская область, Олег Мельниченко, День Победы
В Пензенской области 9 мая могут ограничить мобильный интернет

Доступ к мобильному интернету в Пензенской области могут ограничить 9 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Доступ к мобильному интернету могут ограничить в Пензенской области в период проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Накануне Дня Победы по решению оперативного штаба в Пензенской области были разосланы смс-оповещения о возможных ограничениях в работе сотовой связи 9 мая. Уточню, что речь идет о подключении к мобильному интернету в местах проведения массовых мероприятий. Просьба отнестись с пониманием, это делается для нашей с вами безопасности. Всенародный праздник Великой Победы не должен быть омрачен никакими ЧП. Телефонная связь работать будет, интернет-сообщение возобновится после окончания торжеств", - написал он в Telegram-канале.
Мельниченко отметил, что рядом с местами праздничных торжеств будут дежурить специалисты служб экстренного реагирования.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоПензенская областьОлег МельниченкоДень Победы
 
 
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