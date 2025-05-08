https://ria.ru/20250508/dostup-2015874845.html

В Пензенской области 9 мая могут ограничить мобильный интернет

В Пензенской области 9 мая могут ограничить мобильный интернет - РИА Новости, 08.05.2025

В Пензенской области 9 мая могут ограничить мобильный интернет

Доступ к мобильному интернету могут ограничить в Пензенской области в период проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:12:00+03:00

2025-05-08T21:12:00+03:00

2025-05-08T21:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

пензенская область

олег мельниченко

день победы

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САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Доступ к мобильному интернету могут ограничить в Пензенской области в период проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Победы, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "Накануне Дня Победы по решению оперативного штаба в Пензенской области были разосланы смс-оповещения о возможных ограничениях в работе сотовой связи 9 мая. Уточню, что речь идет о подключении к мобильному интернету в местах проведения массовых мероприятий. Просьба отнестись с пониманием, это делается для нашей с вами безопасности. Всенародный праздник Великой Победы не должен быть омрачен никакими ЧП. Телефонная связь работать будет, интернет-сообщение возобновится после окончания торжеств", - написал он в Telegram-канале. Мельниченко отметил, что рядом с местами праздничных торжеств будут дежурить специалисты служб экстренного реагирования.

https://ria.ru/20250507/kreml-2015519781.html

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общество, пензенская область, олег мельниченко, день победы