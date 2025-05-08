Рейтинг@Mail.ru
Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/dodik-2015838074.html
Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая
Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая - РИА Новости, 08.05.2025
Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая
Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:11:00+03:00
2025-05-08T18:11:00+03:00
россия
москва
милорад додик
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979847881_0:129:3138:1894_1920x0_80_0_0_0914cca2557ce4d2d41850b872d8a282.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг. Додик прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. "Я сегодня после этого поеду на встречу с президентом Владимиром Путиным. Для меня это настоящая честь", - сказал он журналистам по итогам мероприятия, организованного обществом "Знание".
https://ria.ru/20250507/lenta-2015560508.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979847881_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_be84db6bf4b7933103a96d1d0e8be859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, милорад додик, владимир путин
Россия, Москва, Милорад Додик, Владимир Путин
Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая

Глава Республики Сербской Додик заявил, что надеется встретиться с Путиным 8 мая

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.
Додик прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
«
"Я сегодня после этого поеду на встречу с президентом Владимиром Путиным. Для меня это настоящая честь", - сказал он журналистам по итогам мероприятия, организованного обществом "Знание".
Кортеж президента Венесуэлы Николаса Мадуро на территории Кремля - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Кортежи иностранных лидеров в Кремле встречает огромная георгиевская лента
7 мая, 15:05
 
РоссияМоскваМилорад ДодикВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала