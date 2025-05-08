https://ria.ru/20250508/dodik-2015838074.html

Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая

Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая - РИА Новости, 08.05.2025

Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:11:00+03:00

2025-05-08T18:11:00+03:00

2025-05-08T18:11:00+03:00

россия

москва

милорад додик

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг. Додик прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. "Я сегодня после этого поеду на встречу с президентом Владимиром Путиным. Для меня это настоящая честь", - сказал он журналистам по итогам мероприятия, организованного обществом "Знание".

https://ria.ru/20250507/lenta-2015560508.html

россия

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Наталья Макарова

россия, москва, милорад додик, владимир путин