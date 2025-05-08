https://ria.ru/20250508/dodik-2015838074.html
Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая
Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая - РИА Новости, 08.05.2025
Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая
Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:11:00+03:00
2025-05-08T18:11:00+03:00
2025-05-08T18:11:00+03:00
россия
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милорад додик
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик заявил, что рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг. Додик прибыл в четверг в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. "Я сегодня после этого поеду на встречу с президентом Владимиром Путиным. Для меня это настоящая честь", - сказал он журналистам по итогам мероприятия, организованного обществом "Знание".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, милорад додик, владимир путин
Россия, Москва, Милорад Додик, Владимир Путин
Додик рассчитывает встретиться с Путиным 8 мая
Глава Республики Сербской Додик заявил, что надеется встретиться с Путиным 8 мая