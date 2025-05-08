https://ria.ru/20250508/dnepryany-2015813382.html

В херсонских Днепрянах при обстреле погибла женщина

В херсонских Днепрянах при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 08.05.2025

В херсонских Днепрянах при обстреле погибла женщина

Мирная жительница погибла в Днепрянах Херсонской области в результате артобстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:13:00+03:00

2025-05-08T16:13:00+03:00

2025-05-08T16:18:00+03:00

происшествия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Мирная жительница погибла в Днепрянах Херсонской области в результате артобстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."С самого утра враг ведет массированный артобстрел Новой Каховки и населенных пунктов округа. В Днепрянах от удара украинских боевиков погибла мирная жительница — осколки снаряда оборвали ее жизнь на пороге собственного дома" , - написал Сальдо.Киевский режим в очередной раз показал своё истинное лицо, отметил губернатор.

https://ria.ru/20250508/vsu-2015775372.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсонская область