https://ria.ru/20250508/dnepryany-2015813382.html
В херсонских Днепрянах при обстреле погибла женщина
В херсонских Днепрянах при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 08.05.2025
В херсонских Днепрянах при обстреле погибла женщина
Мирная жительница погибла в Днепрянах Херсонской области в результате артобстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:13:00+03:00
2025-05-08T16:13:00+03:00
2025-05-08T16:18:00+03:00
происшествия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Мирная жительница погибла в Днепрянах Херсонской области в результате артобстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."С самого утра враг ведет массированный артобстрел Новой Каховки и населенных пунктов округа. В Днепрянах от удара украинских боевиков погибла мирная жительница — осколки снаряда оборвали ее жизнь на пороге собственного дома" , - написал Сальдо.Киевский режим в очередной раз показал своё истинное лицо, отметил губернатор.
https://ria.ru/20250508/vsu-2015775372.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область
Происшествия, Херсонская область
В херсонских Днепрянах при обстреле погибла женщина
В херсонских Днепрянах при артобстреле погибла мирная жительница