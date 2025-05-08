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Молодежная делегация Верхневолжья приехала с официальным визитом в КНР - РИА Новости, 08.05.2025
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Тверская область
 
13:55 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/delegatsiya-2015782318.html
Молодежная делегация Верхневолжья приехала с официальным визитом в КНР
Молодежная делегация Верхневолжья приехала с официальным визитом в КНР - РИА Новости, 08.05.2025
Молодежная делегация Верхневолжья приехала с официальным визитом в КНР
Молодежная делегация Тверской области в городе Шэньяне Китайской Народной Республики принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:55:00+03:00
2025-05-08T13:55:00+03:00
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китай
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Молодежная делегация Тверской области в городе Шэньяне Китайской Народной Республики принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Делегация студентов Тверского государственного университета и колледжей региона находится с официальным визитом в Китае. Визит организован в рамках реализации соглашения об установлении дружественных отношений между Тверской областью и провинцией Ляонин. Оно было подписано губернатором Тверской области Игорем Руденей и губернатором Народного правительства провинции Ляонин Ли Лэчэном на полях Петербургского международного экономического форума в 2024 году. В четверг для студентов и преподавателей Шэньянского педагогического университета состоялся показ художественного фильма "Ржев" режиссера Игоря Копылова. Показ предваряла презентация о роли Ржевской битвы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие представители канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин и генерального консульства России в Шэньяне. Особую символическую значимость приобрела высадка яблонь в "Саду Дружбы" на территории Шэньянского педагогического университета. Эта акция стала знаком российско-китайской дружбы и стремления молодежи России и Китая к миру, сотрудничеству и взаимопониманию. Также в рамках программы визита состоялась конференция по развитию молодежного предпринимательства. Стороны обсудили меры государственной поддержки молодежного бизнеса в регионах. Представители делегации Тверской области рассказали о возможностях, предоставляемых тверским Центром поддержки предпринимательства "Мой бизнес", мерах финансовой, образовательной и инфраструктурной поддержки. Достигнуты договоренности о регулярном обмене молодежными делегациями и реализации совместных образовательных программ. В 2023 году Тверской государственный университет подписал договор о сотрудничестве с Шэньянским педагогическим университетом. В рамках этого сотрудничества в Твери был открыт Центр изучения и тестирования китайского языка.
https://ria.ru/20250508/putin-2015763201.html
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ляонин, шэньян, китай, игорь руденя, игорь копылов, тверская область
Тверская область, Ляонин, Шэньян, Китай, Игорь Руденя, Игорь Копылов, Тверская область
Молодежная делегация Верхневолжья приехала с официальным визитом в КНР

Молодежная делегация Тверской области приехала с официальным визитом в КНР

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиМолодежная делегация Верхневолжья приехала с официальным визитом в КНР
Молодежная делегация Верхневолжья приехала с официальным визитом в КНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Молодежная делегация Верхневолжья приехала с официальным визитом в КНР
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Молодежная делегация Тверской области в городе Шэньяне Китайской Народной Республики принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Делегация студентов Тверского государственного университета и колледжей региона находится с официальным визитом в Китае. Визит организован в рамках реализации соглашения об установлении дружественных отношений между Тверской областью и провинцией Ляонин. Оно было подписано губернатором Тверской области Игорем Руденей и губернатором Народного правительства провинции Ляонин Ли Лэчэном на полях Петербургского международного экономического форума в 2024 году.
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В четверг для студентов и преподавателей Шэньянского педагогического университета состоялся показ художественного фильма "Ржев" режиссера Игоря Копылова. Показ предваряла презентация о роли Ржевской битвы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие представители канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин и генерального консульства России в Шэньяне.
Особую символическую значимость приобрела высадка яблонь в "Саду Дружбы" на территории Шэньянского педагогического университета. Эта акция стала знаком российско-китайской дружбы и стремления молодежи России и Китая к миру, сотрудничеству и взаимопониманию.
Также в рамках программы визита состоялась конференция по развитию молодежного предпринимательства. Стороны обсудили меры государственной поддержки молодежного бизнеса в регионах. Представители делегации Тверской области рассказали о возможностях, предоставляемых тверским Центром поддержки предпринимательства "Мой бизнес", мерах финансовой, образовательной и инфраструктурной поддержки. Достигнуты договоренности о регулярном обмене молодежными делегациями и реализации совместных образовательных программ.
В 2023 году Тверской государственный университет подписал договор о сотрудничестве с Шэньянским педагогическим университетом.
В рамках этого сотрудничества в Твери был открыт Центр изучения и тестирования китайского языка.
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Тверская областьЛяонинШэньянКитайИгорь РуденяИгорь КопыловТверская область
 
 
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