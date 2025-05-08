https://ria.ru/20250508/bessmertnyy_polk-2013485500.html

Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие

Бессмертный полк 2025: в каких городах России будет проходить

Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие

Всероссийская акция "Бессмертный полк" в России в 2025 году пройдет в смешанном формате. Время и способ проведения патриотической акции 9 мая регионы принимают... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:10:00+03:00

2025-05-08T18:10:00+03:00

2025-05-08T18:13:00+03:00

россия

акция "бессмертный полк"

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Всероссийская акция "Бессмертный полк" в России в 2025 году пройдет в смешанном формате. Время и способ проведения патриотической акции 9 мая регионы принимают самостоятельно. В каких городах участники шествия традиционно пронесут фотографии героев по улицам, в каких регионах мероприятие пройдет в онлайн-формате, а где власти пока не вынесли решение – в материале РИА Новости.Бессмертный полк по городам9 мая 2025 года акция "Бессмертный полк" пройдет в регионах нашей страны в смешанном формате, о чем заявила сопредседатель штаба "Бессмертного полка" России, депутат Государственной думы Российской Федерации Елена Цунаева.Решение о проведении мероприятия очно или онлайн власти каждого региона РФ принимают самостоятельно. Традиционное шествие состоится в ряде областей Центральной России, Северного Кавказа, регионы Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В приграничных регионах, по соображениям безопасности, шествие будет организовано в онлайн-формате.В акции памяти о героях-участниках Великой Отечественной войны принимают участие не только граждане в России, но и за рубежом. Заявки на очное шествие оргкомитет подал в 60 стран мира (Сербия, Испания, Аргентина, Франция и др.).Стартовала всероссийская онлайн-акция "Бессмертный полк России", где до 6 мая можно загрузить фотографию ветерана, участника Великой Отечественной войны или труженика тыла на официальном сайте.МоскваО формате проведения акции "Бессмертный полк" в Москве в 2025 году пока не сообщалось. Власти нескольких городов Московской области уже приняли решение о проведении акции в онлайн-формате. В Балашихе, Железнодорожном, Жуковском, Одинцово сообщили в пресс-службах администраций областных городов.Санкт-ПетербургШествие участников акции Бессмертный полк в 2025 году в Санкт-Петербурге станет частью программы праздничных мероприятий 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что местом шествия станет Невский проспект.НовосибирскУчастники акции "Бессмертный полк" в Новосибирске пройдут по улицам города с портретами родных-фронтовиков. Место сбора всех желающих принять участие в акции памяти запланировано на Октябрьской магистрали, откуда шествие начнется сразу после окончания парада, в 10 часов 45 минут.Екатеринбург9 мая 2025 года участники акции памяти "Бессмертный полк" пройдут по улицам Екатеринбурга с 11 до 12 часов. Маршрут пролегает от улицы Толмачева по проспекту Ленина до перекрестка с улицей Маршала Жукова. В очном формате акция также состоится и в других городах Свердловской области, имеющих звание "Город трудовой доблести": в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Жители других муниципальных образований области смогут присоединиться к акции в онлайн формате.Казань"Бессмертный полк" в Казани пройдет пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевской. Сбор участников на пересечении улиц Толстого и Карла Маркса. Шествие стартует в 15:00. Праздничный парад состоится 9 мая на площади Тысячелетия. Нижний НовгородШествие "Бессмертного полка" 9 мая 2025 года по соображениям безопасности в Нижнем Новгороде решено провести в онлайн-формате. Жители могут размещать информацию о своих героях на официальном сайте, а также загрузить информацию на региональный сайт – Стенапамяти.рф.ЧелябинскС портретами предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, южноуральцы пройдут 9 мая по всем городам региона. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на собрании организационного комитета. Шествие "Бессмертный полк" пройдет под музыкальное сопровождение – будут звучать военные композиции.Красноярск"Бессмертный полк" в Красноярске в 2025 году пройдет в очном формате, колонная будет впервые идти по правобережью. Маршрут шествия насчитывает свыше 2600 метров: начнется от мемориала "Красноярск – город трудовой доблести" (сбор с 13 часов) и далее колонна пройдёт по проспекту имени газеты "Красноярский рабочий", улицам Инструментальная, Юности, Малаховская.СамараВ столице губернии шествие "Бессмертного полка" в День Победы пройдет в очном формате. Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов на заседании регионального оргкомитета "Победа" сообщил, что жители Самары и все желающие пройдут колонной с портретами своих родных-фронтовиков под сопровождение песен военных лет.УфаВ Башкирии, по решению властей, "Бессмертный полк" пройдет в традиционном формате. Самая масштабная акция состоится в Уфе, где участие в шествии по традиции принимают 150–200 тысяч человек. Маршрут протяженностью почти шесть километров пройдет по проспекту Октября – от улицы Галле до улицы Кольской. Во время шествия прозвучат песни "Катюша" на русском и башкирском языках.Ростов-на-ДонуАкция "Бессмертный полк" в Ростове-на-Дону 9 мая 2025 года запланирована в онлайн-формате в целях обеспечения безопасности граждан. Принято решение отказаться от традиционного шествия по улицам города.КраснодарПо сообщению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в этом году акция "Бессмертный полк" в регионе пройдет в онлайн-формате. С учетом требований безопасности все массовые шествия в регионе отменены.ОмскВ Омске на улицах города вновь состоится шествие Бессмертного полка. 9 мая 2025 года жители с портретами родных фронтовиков-участников Великой Отечественной войны вместе пройдут по городу. Решение о традиционном формате проведения акции сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Виталий Хоценко. Сбор участников у библиотеки имени Пушкина. Ориентировочно, акция стартует в 11 часов. Колонна пройдет по Соборной площади и улице Ленина до Ленинградского моста. По Иртышу параллельно будет двигаться "Бессмертный полк" на воде — яхты с портретами ветеранов.ВоронежДистанционный формат проведения акции "Бессмертный полк" сохранится в Воронеже и в 2025 году. Власти приняли решение отказаться от массового шествия граждан по соображениям безопасности, в связи с оперативной обстановкой, сообщил губернатор региона Александр Гусев.ПермьШествие "Бессмертный полк" в Перми запланировано в очном формате. После завершения парада в 11 часов по Комсомольскому проспекту и улице Ленина участники акции памяти "Бессмертный полк" пройдут с портретами героев.ВолгоградГубернатор Андрей Бочаров сообщил об обновленном формате проведения акции "Бессмертный полк" в Волгограде. Массового шествия горожан не будет, фотографии красноармейцев и моряков, защищавших нашу Родину, в парадных расчетах пронесут юнармейцы. Колонна с портретами героев в составе расчетов военного парада пройдет по площади Павших Борцов.Другие города РоссииИнформацию о том, где и в каком формате будет проходить акция "Бессмертный полк" в конкретном регионе можно узнать на сайте. Помимо вышеперечисленных городов, известно, что пройдут по улицам с портретами ветеранов в рамках акции "Бессмертный полк" жители Петрозаводска. В очном формате шествие состоится в Мурманской и Липецкой областях, Республике Алтай, Забайкальском и Камчатском крае, Коми, Чувашии, Республике Алтай, Туве, Хакасии, Бурятии, Дагестане, Северной Осетии, Якутии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Тверской областях и ряде других регионов. В Калининграде шествие "Бессмертного полка" стартует в 11 часов от улицы Черняховского, по Гвардейскому проспекту и до мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Онлайн-формат акции сохранится в Белгороде, Курске и других приграничных субъектах РФ. Жители новых территорий России, вошедших в состав нашей страны после референдумов 2022 года, также не будут принимать участие в массовых шествиях в целях безопасности.

https://ria.ru/20250410/polk-2010449107.html

https://ria.ru/20250419/polk-1786936652.html

https://ria.ru/20250417/murmansk-2011871272.html

https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, акция "бессмертный полк", великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне