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В Каире в преддверии 80-летия Победы прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:46 08.05.2025 (обновлено: 17:54 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/aktsija-2015831717.html
В Каире в преддверии 80-летия Победы прошла акция "Бессмертный полк"
В Каире в преддверии 80-летия Победы прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2025
В Каире в преддверии 80-летия Победы прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" состоялась в четверг на территории школы при посольстве РФ в египетской столице Каире в преддверии 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:46:00+03:00
2025-05-08T17:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
египет
россия
томск
волонтеры победы
80-летие победы в великой отечественной войне
каир (город)
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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в четверг на территории школы при посольстве РФ в египетской столице Каире в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В шествии приняли участие учащиеся и преподаватели школы, дипломаты и персонал посольства, сотрудники Русского дома, отделение "Волонтеров Победы" в Египте и члены Координационного совета российских соотечественников. Также акцию посетили и египетские студенты, изучающие русский язык. Несколько сотен участников шествия под песню "Бессмертный полк" пронесли по территории школы портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Завершилось шествие исполнением песни "День Победы". "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html
египет
россия
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египет, россия, томск, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, каир (город)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Египет, Россия, Томск, Волонтеры Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Каир (город)
В Каире в преддверии 80-летия Победы прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в школе при посольстве России в Каире

© Фото : Посольство Российской Федерации в Арабской Республике Египет/TelegramАкция "Бессмертный полк" на территории школы при Посольстве России в Египте
Акция Бессмертный полк на территории школы при Посольстве России в Египте - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Арабской Республике Египет/Telegram
Акция "Бессмертный полк" на территории школы при Посольстве России в Египте
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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в четверг на территории школы при посольстве РФ в египетской столице Каире в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
В шествии приняли участие учащиеся и преподаватели школы, дипломаты и персонал посольства, сотрудники Русского дома, отделение "Волонтеров Победы" в Египте и члены Координационного совета российских соотечественников. Также акцию посетили и египетские студенты, изучающие русский язык.
Несколько сотен участников шествия под песню "Бессмертный полк" пронесли по территории школы портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Завершилось шествие исполнением песни "День Победы".
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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