https://ria.ru/20250508/aktsija-2015831717.html

В Каире в преддверии 80-летия Победы прошла акция "Бессмертный полк"

В Каире в преддверии 80-летия Победы прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2025

В Каире в преддверии 80-летия Победы прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" состоялась в четверг на территории школы при посольстве РФ в египетской столице Каире в преддверии 80-летия Победы в Великой... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:46:00+03:00

2025-05-08T17:46:00+03:00

2025-05-08T17:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

египет

россия

томск

волонтеры победы

80-летие победы в великой отечественной войне

каир (город)

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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в четверг на территории школы при посольстве РФ в египетской столице Каире в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В шествии приняли участие учащиеся и преподаватели школы, дипломаты и персонал посольства, сотрудники Русского дома, отделение "Волонтеров Победы" в Египте и члены Координационного совета российских соотечественников. Также акцию посетили и египетские студенты, изучающие русский язык. Несколько сотен участников шествия под песню "Бессмертный полк" пронесли по территории школы портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Завершилось шествие исполнением песни "День Победы". "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html

египет

россия

томск

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

египет, россия, томск, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, каир (город)