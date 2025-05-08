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В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.05.2025
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в 18.21 мск на работу аэропортов Мурманска и Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:59:00+03:00
2025-05-08T18:59:00+03:00
2025-05-08T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены в 18.21 мск на работу аэропортов Мурманска и Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения в 18.21 мск введены на работу аэропортов Мурманск и Апатиты (Хибины). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Представитель Росавиации добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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мурманск, апатиты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия
Мурманск, Апатиты, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Происшествия
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов