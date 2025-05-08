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В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.05.2025
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18:59 08.05.2025 (обновлено: 19:04 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/aeroporty-2015847827.html
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.05.2025
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в 18.21 мск на работу аэропортов Мурманска и Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:59:00+03:00
2025-05-08T19:04:00+03:00
мурманск
апатиты
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены в 18.21 мск на работу аэропортов Мурманска и Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения в 18.21 мск введены на работу аэропортов Мурманск и Апатиты (Хибины). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Представитель Росавиации добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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мурманск, апатиты, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия
Мурманск, Апатиты, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Происшествия
В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели временные ограничения

В аэропортах Мурманска и Апатитов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены в 18.21 мск на работу аэропортов Мурманска и Апатитов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения в 18.21 мск введены на работу аэропортов Мурманск и Апатиты (Хибины). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Представитель Росавиации добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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МурманскАпатитыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияПроисшествия
 
 
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