https://ria.ru/20250508/aeroflot-2015879492.html
"Аэрофлот" восстановил штатное расписание рейсов
"Аэрофлот" восстановил штатное расписание рейсов - РИА Новости, 08.05.2025
"Аэрофлот" восстановил штатное расписание рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" восстановила расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщил перевозчик. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:48:00+03:00
2025-05-08T21:48:00+03:00
2025-05-08T21:52:00+03:00
аэрофлот
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" восстановила расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщил перевозчик."Аэрофлот" планово восстановил расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети", - сообщили в авиакомпании.
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аэрофлот, россия
"Аэрофлот" восстановил штатное расписание рейсов
"Аэрофлот" восстановил штатное расписание выполняемых рейсов по всем маршрутам