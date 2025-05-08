Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" восстановил штатное расписание рейсов - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 08.05.2025 (обновлено: 21:52 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/aeroflot-2015879492.html
"Аэрофлот" восстановил штатное расписание рейсов
"Аэрофлот" восстановил штатное расписание рейсов - РИА Новости, 08.05.2025
"Аэрофлот" восстановил штатное расписание рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" восстановила расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщил перевозчик. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:48:00+03:00
2025-05-08T21:52:00+03:00
аэрофлот
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154890/98/1548909897_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c20a706789a7e8e2b3fd6606484fcc3d.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" восстановила расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщил перевозчик."Аэрофлот" планово восстановил расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети", - сообщили в авиакомпании.
https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154890/98/1548909897_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_b32e9011051d587a273c7caa09273569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, россия
Аэрофлот, Россия
"Аэрофлот" восстановил штатное расписание рейсов

"Аэрофлот" восстановил штатное расписание выполняемых рейсов по всем маршрутам

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлота" в международном аэропорту Сочи
Самолеты авиакомпании Аэрофлота в международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлота" в международном аэропорту Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" восстановила расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, сообщил перевозчик.
«
"Аэрофлот" планово восстановил расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети", - сообщили в авиакомпании.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Старовойт назвал масштаб закрытия воздушного пространства беспрецедентным
7 мая, 19:32
 
АэрофлотРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала