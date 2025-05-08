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"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим выполнения расписания - РИА Новости, 08.05.2025
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16:29 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/aeroflot-2015816860.html
"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим выполнения расписания
"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим выполнения расписания - РИА Новости, 08.05.2025
"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим выполнения расписания
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18.00 мск сегодняшнего дня, сообщила компания. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:29:00+03:00
2025-05-08T16:29:00+03:00
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18.00 мск сегодняшнего дня, сообщила компания. "Аэрофлот, включая собственные рейсы и рейсы авиакомпании "Россия" под кодом SU, планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18:00 сегодняшнего дня", - сообщила компания. Ситуация с вынужденными задержками и многочисленными уходами воздушных судов на запасные аэродромы, наблюдавшаяся 6 и 7 мая, вызвана непрогнозируемыми по времени ограничениями использования воздушного пространства, вводимыми в районах аэропортов Центральной России, а также временными закрытиями аэропортов московского авиаузла на прилёт и вылет самолётов. У "Аэрофлота" за период с 16.00 мск 6 мая по 12.00 мск 8 мая на запасные аэродромы ушло 65 рейсов, отменено 97 рейсов, максимальное время ожидания перелёта с запасного аэродрома составило 30 часов.
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аэрофлот, россия
Аэрофлот, Россия
"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим выполнения расписания

"Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18:00 мск

© РИА Новости / Илья ПиталевПассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18.00 мск сегодняшнего дня, сообщила компания.
"Аэрофлот, включая собственные рейсы и рейсы авиакомпании "Россия" под кодом SU, планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18:00 сегодняшнего дня", - сообщила компания.
Ситуация с вынужденными задержками и многочисленными уходами воздушных судов на запасные аэродромы, наблюдавшаяся 6 и 7 мая, вызвана непрогнозируемыми по времени ограничениями использования воздушного пространства, вводимыми в районах аэропортов Центральной России, а также временными закрытиями аэропортов московского авиаузла на прилёт и вылет самолётов.
У "Аэрофлота" за период с 16.00 мск 6 мая по 12.00 мск 8 мая на запасные аэродромы ушло 65 рейсов, отменено 97 рейсов, максимальное время ожидания перелёта с запасного аэродрома составило 30 часов.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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АэрофлотРоссия
 
 
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