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"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим выполнения расписания
"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим выполнения расписания - РИА Новости, 08.05.2025
"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим выполнения расписания
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18.00 мск сегодняшнего дня, сообщила компания. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:29:00+03:00
2025-05-08T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18.00 мск сегодняшнего дня, сообщила компания. "Аэрофлот, включая собственные рейсы и рейсы авиакомпании "Россия" под кодом SU, планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18:00 сегодняшнего дня", - сообщила компания. Ситуация с вынужденными задержками и многочисленными уходами воздушных судов на запасные аэродромы, наблюдавшаяся 6 и 7 мая, вызвана непрогнозируемыми по времени ограничениями использования воздушного пространства, вводимыми в районах аэропортов Центральной России, а также временными закрытиями аэропортов московского авиаузла на прилёт и вылет самолётов. У "Аэрофлота" за период с 16.00 мск 6 мая по 12.00 мск 8 мая на запасные аэродромы ушло 65 рейсов, отменено 97 рейсов, максимальное время ожидания перелёта с запасного аэродрома составило 30 часов.
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аэрофлот, россия
"Аэрофлот" планирует выйти в штатный режим выполнения расписания
"Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18:00 мск
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18.00 мск сегодняшнего дня, сообщила компания.
"Аэрофлот
, включая собственные рейсы и рейсы авиакомпании "Россия" под кодом SU, планирует войти в штатный режим выполнения расписания к 18:00 сегодняшнего дня", - сообщила компания.
Ситуация с вынужденными задержками и многочисленными уходами воздушных судов на запасные аэродромы, наблюдавшаяся 6 и 7 мая, вызвана непрогнозируемыми по времени ограничениями использования воздушного пространства, вводимыми в районах аэропортов Центральной России, а также временными закрытиями аэропортов московского авиаузла на прилёт и вылет самолётов.
У "Аэрофлота" за период с 16.00 мск 6 мая по 12.00 мск 8 мая на запасные аэродромы ушло 65 рейсов, отменено 97 рейсов, максимальное время ожидания перелёта с запасного аэродрома составило 30 часов.