https://ria.ru/20250508/aeroflot-2015737980.html
"Аэрофлот" запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком
"Аэрофлот" запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком - РИА Новости, 08.05.2025
"Аэрофлот" запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком
Компания "Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком в пик летнего сезона, начиная с 20 июня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:20:00+03:00
2025-05-08T09:20:00+03:00
2025-05-08T09:20:00+03:00
санкт-петербург
владивосток
приморский край
аэрофлот
пулково (аэропорт)
airbus a330
boeing 737
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Компания "Аэрофлот" будет выполнять прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком в пик летнего сезона, начиная с 20 июня, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Полеты будут совершаться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 в двухклассной компоновке: "Эконом" и "Бизнес". Авиакомпания запланировала три рейса в неделю: вылет из аэропорта Пулково – по средам, пятницам и субботам, а из столицы Приморского края – по средам, субботам и воскресеньям. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Также в аэропорту Санкт-Петербурга пассажиры могут воспользоваться стыковками по более чем 50 внутренним и международным направлениями группы "Аэрофлот". В состав группы "Аэрофлот" также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы – 55,3 миллиона. Ранее группа сообщила о запуске новых прямых регулярных рейсов между Красноярском и Анадырем, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" со 2 июня. Новые рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 в двуклассной компоновке: "Бизнес" и "Эконом" с частотой два раза в неделю. Вылет из Красноярска — по понедельникам и средам, обратный рейс с Чукотки — по вторникам и четвергам.
https://ria.ru/20250507/aeroflot-2015422813.html
https://ria.ru/20250221/aeroflot-2000783558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, владивосток, приморский край, аэрофлот, пулково (аэропорт), airbus a330, boeing 737
Санкт-Петербург, Владивосток, Приморский край, Аэрофлот, Пулково (аэропорт), Airbus A330, Boeing 737
"Аэрофлот" запускает прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком
"Аэрофлот" запускает прямые рейсы Санкт-Петербург — Владивосток