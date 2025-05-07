https://ria.ru/20250507/znaki-2015431966.html
Российским военнослужащим впервые вручили знаки "За штурм"
Российским военнослужащим впервые вручили знаки "За штурм" - РИА Новости, 07.05.2025
Российским военнослужащим впервые вручили знаки "За штурм"
Российские военнослужащие впервые в истории получили новые квалификационные знаки "За штурм", их вручили более 200 участникам специальной военной операции,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:09:00+03:00
2025-05-07T05:09:00+03:00
2025-05-07T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие впервые в истории получили новые квалификационные знаки "За штурм", их вручили более 200 участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "В Подмосковье состоялось первое в Вооруженных силах Российской Федерации вручение нагрудного квалификационного знака "За штурм". Он учрежден приказом министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова весной этого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что представитель главного командования Сухопутных войск вручил более 200 знаков военнослужащим соединений и частей ВС РФ - непосредственным участникам штурмовых и наступательных действий в рамках спецоперации. Большинство военнослужащих, удостоенных квалификационного знака, будут участвовать в параде 9 мая на Красной площади в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Хочу выразить огромное спасибо всем своим боевым товарищам. Это не только моя награда - это награда каждого из нас", - приводит МО РФ слова военнослужащего мотострелкового полка Дмитрия Образцова. Образцов рассказал, что для него участие в военном параде в честь Дня Победы - особенное событие, его прадед Тимофей Струнин танкистом прошел с боями Великую Отечественную войну и в июне 1945 года был участником исторического Парада Победы на Красной площади. Прадеду военнослужащего было тогда 35 лет, столько же Образцову сейчас. "Огромная честь - пройти (в составе парадного расчета) в такую дату. Все родственники - а я сам из маленького села в Воронежской области, - гордятся этим", - рассказал еще один военнослужащий, командир штурмового отряда Герой России Роман Опалков. Знак "За штурм" вручается военнослужащему за личное участие в наступательных действиях. Он обозначает заслуги военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и других подразделений, в результате которых были взяты рубежи и объекты. Квалификационный знак "За штурм" изготавливается из металла золотистого цвета с красной прозрачной эмалью в виде прорезной каплевидной пластины со вписанным в нее лавровым венком и накладными двумя перекрещенными автоматами с примкнутыми к ним штык-ножами и трехпламенной гренадой в центре. На элементы крепится лента с красной прозрачной эмалью и надписью "За штурм". К нижнему углу пластины крепится ромб, на котором черными арабскими цифрами указывается число выполненных штурмовых задач. Знак "За штурм" носится на правой стороне груди. Повторное знак не вручают, а количество взятых рубежей и объектов обозначается на шильде. При изменении места военной службы за военнослужащим сохраняется право на ношение ранее врученного знака.
https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015431807.html
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россия, московская область (подмосковье), москва, андрей белоусов, день победы
Специальная военная операция на Украине, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Андрей Белоусов, День Победы
Российским военнослужащим впервые вручили знаки "За штурм"
Минобороны: российским военнослужащим впервые вручили знаки "За штурм"
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие впервые в истории получили новые квалификационные знаки "За штурм", их вручили более 200 участникам специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
"В Подмосковье
состоялось первое в Вооруженных силах Российской Федерации вручение нагрудного квалификационного знака "За штурм". Он учрежден приказом министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова
весной этого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представитель главного командования Сухопутных войск вручил более 200 знаков военнослужащим соединений и частей ВС РФ - непосредственным участникам штурмовых и наступательных действий в рамках спецоперации.
Большинство военнослужащих, удостоенных квалификационного знака, будут участвовать в параде 9 мая на Красной площади в Москве
в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Хочу выразить огромное спасибо всем своим боевым товарищам. Это не только моя награда - это награда каждого из нас", - приводит МО РФ
слова военнослужащего мотострелкового полка Дмитрия Образцова.
Образцов рассказал, что для него участие в военном параде в честь Дня Победы - особенное событие, его прадед Тимофей Струнин танкистом прошел с боями Великую Отечественную войну и в июне 1945 года был участником исторического Парада Победы на Красной площади. Прадеду военнослужащего было тогда 35 лет, столько же Образцову сейчас.
"Огромная честь - пройти (в составе парадного расчета) в такую дату. Все родственники - а я сам из маленького села в Воронежской области
, - гордятся этим", - рассказал еще один военнослужащий, командир штурмового отряда Герой России Роман Опалков.
Знак "За штурм" вручается военнослужащему за личное участие в наступательных действиях. Он обозначает заслуги военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и указывает общее число лично выполненных боевых задач в составе штурмовых и других подразделений, в результате которых были взяты рубежи и объекты.
Квалификационный знак "За штурм" изготавливается из металла золотистого цвета с красной прозрачной эмалью в виде прорезной каплевидной пластины со вписанным в нее лавровым венком и накладными двумя перекрещенными автоматами с примкнутыми к ним штык-ножами и трехпламенной гренадой в центре. На элементы крепится лента с красной прозрачной эмалью и надписью "За штурм". К нижнему углу пластины крепится ромб, на котором черными арабскими цифрами указывается число выполненных штурмовых задач.
Знак "За штурм" носится на правой стороне груди. Повторное знак не вручают, а количество взятых рубежей и объектов обозначается на шильде. При изменении места военной службы за военнослужащим сохраняется право на ношение ранее врученного знака.