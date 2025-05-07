https://ria.ru/20250507/zaporozhe-2015468994.html

В Запорожской области не будут проводить парад в День Победы

В Запорожской области не будут проводить парад в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025

В Запорожской области не будут проводить парад в День Победы

Парад и шествие "Бессмертного полка" в Запорожской области не планируются по соображениям безопасности, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:28:00+03:00

2025-05-07T10:28:00+03:00

2025-05-07T10:34:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

запорожская область

80-летие победы в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Парад и шествие "Бессмертного полка" в Запорожской области не планируются по соображениям безопасности, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Ввиду возможных провокаций со стороны противника и в целях обеспечения безопасности, проведение массовых праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, на территории Запорожской области ограничено. Не будут проводиться парад Победы и массовое шествие "Бессмертного полка", - заявил Балицкий.Он отметил, что жители Запорожской области чтят память своих великих предков и отпразднуют этот день достойно. "Запорожская область готовится к празднованию Дня Победы. На главном флагштоке региона водружено Знамя Победы", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250507/rvsn-2015432913.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, 80-летие победы в великой отечественной войне