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В Запорожской области не будут проводить парад в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:28 07.05.2025 (обновлено: 10:34 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/zaporozhe-2015468994.html
В Запорожской области не будут проводить парад в День Победы
В Запорожской области не будут проводить парад в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Запорожской области не будут проводить парад в День Победы
Парад и шествие "Бессмертного полка" в Запорожской области не планируются по соображениям безопасности, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:28:00+03:00
2025-05-07T10:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
запорожская область
80-летие победы в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Парад и шествие "Бессмертного полка" в Запорожской области не планируются по соображениям безопасности, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Ввиду возможных провокаций со стороны противника и в целях обеспечения безопасности, проведение массовых праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, на территории Запорожской области ограничено. Не будут проводиться парад Победы и массовое шествие "Бессмертного полка", - заявил Балицкий.Он отметил, что жители Запорожской области чтят память своих великих предков и отпразднуют этот день достойно. "Запорожская область готовится к празднованию Дня Победы. На главном флагштоке региона водружено Знамя Победы", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250507/rvsn-2015432913.html
запорожская область
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запорожская область, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Запорожская область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Запорожской области не будут проводить парад в День Победы

В Запорожской области не будут проводить парад и шествия "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАкция "Бессмертный полк"
Акция Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Акция "Бессмертный полк". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Парад и шествие "Бессмертного полка" в Запорожской области не планируются по соображениям безопасности, сообщил в среду губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Ввиду возможных провокаций со стороны противника и в целях обеспечения безопасности, проведение массовых праздничных мероприятий, посвященных 9 мая, на территории Запорожской области ограничено. Не будут проводиться парад Победы и массовое шествие "Бессмертного полка", - заявил Балицкий.
Он отметил, что жители Запорожской области чтят память своих великих предков и отпразднуют этот день достойно. "Запорожская область готовится к празднованию Дня Победы. На главном флагштоке региона водружено Знамя Победы", - подчеркнул губернатор.
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