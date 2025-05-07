https://ria.ru/20250507/zamglavy-2015524615.html

Российские посольства за рубежом готовы к провокациям 9 мая, сообщили в МИД

Российские посольства за рубежом готовы к провокациям 9 мая, сообщили в МИД - РИА Новости, 07.05.2025

Российские посольства за рубежом готовы к провокациям 9 мая, сообщили в МИД

Каждое российское посольство за рубежом осознает, что любые мероприятия, связанные с 9 мая, могут встретить провокации, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:19:00+03:00

2025-05-07T13:19:00+03:00

2025-05-07T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Каждое российское посольство за рубежом осознает, что любые мероприятия, связанные с 9 мая, могут встретить провокации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Отвечая на вопрос о том, готовы ли российские представительства в недружественных странах ЕС к возможным провокациям в преддверии 9 мая, он заявил, что, "разумеется, готовы"."Тем не менее та программа, которую они наметили, - она очень обширная, это не только посещение могил и памятных мест, связанных с подвигом советских солдат, но и шествия, марши "Бессмертного полка". Все это будет проводиться", - добавил он."И наши дипломаты работают во враждебной среде, поэтому каждое посольство понимает, что любые наши действия во многих странах по увековечиванию памяти, нашей общей, они встречают сопротивления, порой провокации", - заключил Грушко.

https://ria.ru/20250507/posol-2015442031.html

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россия, в мире, александр грушко, евросоюз, день победы