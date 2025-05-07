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Российские посольства за рубежом готовы к провокациям 9 мая, сообщили в МИД - РИА Новости, 07.05.2025
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13:19 07.05.2025 (обновлено: 13:22 07.05.2025) дополняется ...
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Российские посольства за рубежом готовы к провокациям 9 мая, сообщили в МИД
Российские посольства за рубежом готовы к провокациям 9 мая, сообщили в МИД - РИА Новости, 07.05.2025
Российские посольства за рубежом готовы к провокациям 9 мая, сообщили в МИД
Каждое российское посольство за рубежом осознает, что любые мероприятия, связанные с 9 мая, могут встретить провокации, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:19:00+03:00
2025-05-07T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Каждое российское посольство за рубежом осознает, что любые мероприятия, связанные с 9 мая, могут встретить провокации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.Отвечая на вопрос о том, готовы ли российские представительства в недружественных странах ЕС к возможным провокациям в преддверии 9 мая, он заявил, что, "разумеется, готовы"."Тем не менее та программа, которую они наметили, - она очень обширная, это не только посещение могил и памятных мест, связанных с подвигом советских солдат, но и шествия, марши "Бессмертного полка". Все это будет проводиться", - добавил он."И наши дипломаты работают во враждебной среде, поэтому каждое посольство понимает, что любые наши действия во многих странах по увековечиванию памяти, нашей общей, они встречают сопротивления, порой провокации", - заключил Грушко.
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россия, в мире, александр грушко, евросоюз, день победы
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Александр Грушко, Евросоюз, День Победы
Российские посольства за рубежом готовы к провокациям 9 мая, сообщили в МИД

Замглавы МИД Грушко: Российские посольства за рубежом готовы к провокациям 9 мая

© Фото : страница Посольства России в Литве в соцсетиПосольство Российской Федерации в Литве
Посольство Российской Федерации в Литве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : страница Посольства России в Литве в соцсети
Посольство Российской Федерации в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Каждое российское посольство за рубежом осознает, что любые мероприятия, связанные с 9 мая, могут встретить провокации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Отвечая на вопрос о том, готовы ли российские представительства в недружественных странах ЕС к возможным провокациям в преддверии 9 мая, он заявил, что, "разумеется, готовы".
"Тем не менее та программа, которую они наметили, - она очень обширная, это не только посещение могил и памятных мест, связанных с подвигом советских солдат, но и шествия, марши "Бессмертного полка". Все это будет проводиться", - добавил он.
"И наши дипломаты работают во враждебной среде, поэтому каждое посольство понимает, что любые наши действия во многих странах по увековечиванию памяти, нашей общей, они встречают сопротивления, порой провокации", - заключил Грушко.
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