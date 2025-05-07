https://ria.ru/20250507/zakharova-2015441460.html
Захарова рассказала о восстановлении контактов России и США
Захарова рассказала о восстановлении контактов России и США - РИА Новости, 07.05.2025
Захарова рассказала о восстановлении контактов России и США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что контакты России с США восстанавливаются, дело непростое, но оно идёт по целому ряду РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:50:00+03:00
2025-05-07T07:50:00+03:00
2025-05-07T07:50:00+03:00
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что контакты России с США восстанавливаются, дело непростое, но оно идёт по целому ряду треков, в частности, идет конкретная работа по улучшению деятельности посольств. "Эти контакты (РФ и США) восстанавливаются, учитывая, что они находились в абсолютных руинах, дело, конечно, это непростое, но оно идёт по целому ряду треков", - сказала она. "Вы же видите, это и контакты, в том числе и консультации дипломатов. Тональность была задана министром иностранного дела России Сергеем Викторовичем Лавровым и его коллегой Марко Рубио, госсекретарём США", - добавила Захарова. По ее словам, "это, безусловно, и контакты по линии того же самого бизнес-сообщества". "Где-то есть и контакты, и я имею в виду, где-то проходят, в том числе и за рубежом, контакты по направлению наших парламентариев, наши сенаторы также общаются со своими американскими визави", - добавила Захарова. "Есть и конкретные результаты, о которых уже было объявлено. Идёт конкретная проработка относительно, даже не знаю, как сказать, улучшения или приводу к какой-то нормальности или к элементам нормальности деятельности наших посольств", - заключила она.
https://ria.ru/20250507/zakharova-2015440710.html
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россия, сша, мария захарова, марко рубио
Россия, США, Мария Захарова, Марко Рубио
Захарова рассказала о восстановлении контактов России и США
Захарова: контакты России с США восстанавливаются, но дело непростое
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что контакты России с США восстанавливаются, дело непростое, но оно идёт по целому ряду треков, в частности, идет конкретная работа по улучшению деятельности посольств.
"Эти контакты (РФ
и США
) восстанавливаются, учитывая, что они находились в абсолютных руинах, дело, конечно, это непростое, но оно идёт по целому ряду треков", - сказала она.
"Вы же видите, это и контакты, в том числе и консультации дипломатов. Тональность была задана министром иностранного дела России Сергеем Викторовичем Лавровым и его коллегой Марко Рубио
, госсекретарём США", - добавила Захарова
.
По ее словам, "это, безусловно, и контакты по линии того же самого бизнес-сообщества". "Где-то есть и контакты, и я имею в виду, где-то проходят, в том числе и за рубежом, контакты по направлению наших парламентариев, наши сенаторы также общаются со своими американскими визави", - добавила Захарова.
"Есть и конкретные результаты, о которых уже было объявлено. Идёт конкретная проработка относительно, даже не знаю, как сказать, улучшения или приводу к какой-то нормальности или к элементам нормальности деятельности наших посольств", - заключила она.