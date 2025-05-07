https://ria.ru/20250507/zakharova-2015438060.html

Захарова оценила двухсторонние отношения Москвы и Берлина

Захарова оценила двухсторонние отношения Москвы и Берлина - РИА Новости, 07.05.2025

Захарова оценила двухсторонние отношения Москвы и Берлина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости в связи с процессом формирования в ФРГ нового правительства, что двусторонние отношения РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:58:00+03:00

2025-05-07T06:58:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости в связи с процессом формирования в ФРГ нового правительства, что двусторонние отношения между странами разрушены практически до основания. "На фоне многочисленных воинственно-русофобских заявлений германских политиков ожидать улучшения отношений между нашими странами не приходится", - сказала она.Дипломат добавила, что обострять-то в российско-германских отношениях давно нечего — усилиями правительства Олафа Шольца они разрушены "практически до основания".

https://ria.ru/20250506/zapad-2015370369.html

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