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Хуситы заявили, что не откажутся от поддержки сектора Газа
Хуситы заявили, что не откажутся от поддержки сектора Газа - РИА Новости, 07.05.2025
Хуситы заявили, что не откажутся от поддержки сектора Газа
Йемен не откажется от поддержки палестинцев в секторе Газа, несмотря на объявленное при посредничестве Омана перемирие с США, заявил глава Высшего политсовета... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:01:00+03:00
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ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Йемен не откажется от поддержки палестинцев в секторе Газа, несмотря на объявленное при посредничестве Омана перемирие с США, заявил глава Высшего политсовета правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Махди аль-Машат. "Мы не откажемся от поддержки Газы, чего бы это ни стоило, произошедшее доказывает, что наши удары болезненны", - приводит его слова телеканал Al Masirah. Ранее МИД Омана объявил, что США и власти в Сане договорились о взаимном прекращении огня и прекращении атак на американские корабли в Красном море и позиции хуситов. Аль-Машат призвал всех израильтян "оставаться в убежищах или немедленно уезжать на родину, поскольку ваше несостоятельное правительство не сможет вас защитить". Ранее во вторник израильские самолеты нанесли удары по международному аэропорту Саны, электростанциям и хранилищам топлива в йеменской столице, а также цементному заводу на северо-западе страны в ответ на ракетный обстрела аэропорта Бен-Гурион в Израиле. Хуситы пообещали Израилю "болезненный ответ" на его бомбардировки.
https://ria.ru/20250505/husity-2015164987.html
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в мире, йемен, оман, сша, ансар алла
В мире, Йемен, Оман, США, Ансар Алла
Хуситы заявили, что не откажутся от поддержки сектора Газа
Махди аль-Машат: Йемен не откажется от поддержки сектора Газа