https://ria.ru/20250507/yakutiya-2015427335.html

При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека

При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека - РИА Новости, 07.05.2025

При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате пожара на складе в городе Нерюнгри в Якутии, сообщило ГУМЧС по Республике Саха. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T03:29:00+03:00

2025-05-07T03:29:00+03:00

2025-05-07T03:29:00+03:00

происшествия

нерюнгри

республика саха (якутия)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015427195_0:0:1008:568_1920x0_80_0_0_02e83633ddb5b82edd718d16f44f7ceb.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате пожара на складе в городе Нерюнгри в Якутии, сообщило ГУМЧС по Республике Саха. "Поступило сообщение о возгорании на обогатительной фабрике города Нерюнгри ... В результате пожара на складе пострадали четыре человека, которые на момент происшествия находились на складе. Личности и характер полученных травм уточняется", - говорится в Telegram-канале ведомства. Добавляется, что на данный момент происходит горение каменного угля на складе, площадь пожара уточняется. К месту вызова оперативно выехали два отделения ВГСЧ МЧС России - 18 человек и 2 единицы техники.

https://ria.ru/20250505/pozhar-2015156956.html

нерюнгри

республика саха (якутия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нерюнгри, республика саха (якутия), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)