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При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека - РИА Новости, 07.05.2025
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03:29 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/yakutiya-2015427335.html
При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека
При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека - РИА Новости, 07.05.2025
При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате пожара на складе в городе Нерюнгри в Якутии, сообщило ГУМЧС по Республике Саха. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:29:00+03:00
2025-05-07T03:29:00+03:00
происшествия
нерюнгри
республика саха (якутия)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате пожара на складе в городе Нерюнгри в Якутии, сообщило ГУМЧС по Республике Саха. "Поступило сообщение о возгорании на обогатительной фабрике города Нерюнгри ... В результате пожара на складе пострадали четыре человека, которые на момент происшествия находились на складе. Личности и характер полученных травм уточняется", - говорится в Telegram-канале ведомства. Добавляется, что на данный момент происходит горение каменного угля на складе, площадь пожара уточняется. К месту вызова оперативно выехали два отделения ВГСЧ МЧС России - 18 человек и 2 единицы техники.
https://ria.ru/20250505/pozhar-2015156956.html
нерюнгри
республика саха (якутия)
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происшествия, нерюнгри, республика саха (якутия), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека

МЧС: при пожаре на складе в Нерюнгри в Якутии пострадали четыре человека

© МЧС Республики СахаСотрудники пожарной охраны МЧС России на месте возгорания на складе в Нерюнгри в Якутии
Сотрудники пожарной охраны МЧС России на месте возгорания на складе в Нерюнгри в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© МЧС Республики Саха
Сотрудники пожарной охраны МЧС России на месте возгорания на складе в Нерюнгри в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате пожара на складе в городе Нерюнгри в Якутии, сообщило ГУМЧС по Республике Саха.
"Поступило сообщение о возгорании на обогатительной фабрике города Нерюнгри ... В результате пожара на складе пострадали четыре человека, которые на момент происшествия находились на складе. Личности и характер полученных травм уточняется", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Добавляется, что на данный момент происходит горение каменного угля на складе, площадь пожара уточняется.
К месту вызова оперативно выехали два отделения ВГСЧ МЧС России - 18 человек и 2 единицы техники.
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ПроисшествияНерюнгриРеспублика Саха (Якутия)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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