https://ria.ru/20250507/yakutiya-2015427335.html
При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека
При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека - РИА Новости, 07.05.2025
При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате пожара на складе в городе Нерюнгри в Якутии, сообщило ГУМЧС по Республике Саха. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:29:00+03:00
2025-05-07T03:29:00+03:00
2025-05-07T03:29:00+03:00
происшествия
нерюнгри
республика саха (якутия)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015427195_0:0:1008:568_1920x0_80_0_0_02e83633ddb5b82edd718d16f44f7ceb.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате пожара на складе в городе Нерюнгри в Якутии, сообщило ГУМЧС по Республике Саха. "Поступило сообщение о возгорании на обогатительной фабрике города Нерюнгри ... В результате пожара на складе пострадали четыре человека, которые на момент происшествия находились на складе. Личности и характер полученных травм уточняется", - говорится в Telegram-канале ведомства. Добавляется, что на данный момент происходит горение каменного угля на складе, площадь пожара уточняется. К месту вызова оперативно выехали два отделения ВГСЧ МЧС России - 18 человек и 2 единицы техники.
https://ria.ru/20250505/pozhar-2015156956.html
нерюнгри
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015427195_0:0:1008:756_1920x0_80_0_0_bedd1291d2ce23efcdd8cdb7d4ab1f2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нерюнгри, республика саха (якутия), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на складе в Якутии пострадали четыре человека
МЧС: при пожаре на складе в Нерюнгри в Якутии пострадали четыре человека