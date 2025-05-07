https://ria.ru/20250507/yakovenko-2015440093.html

Россия формирует повестку для много полярного мира, считает Яковенко

Россия формирует повестку для много полярного мира, считает Яковенко - РИА Новости, 07.05.2025

Россия формирует повестку для много полярного мира, считает Яковенко

Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:33:00+03:00

2025-05-07T07:33:00+03:00

2025-05-07T07:33:00+03:00

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александр яковенко

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Нам остается выиграть мир. Для этого созданы все условия, главное из которых - последовательное движение по пути запущенной Владимиром Владимировичем Путиным и ускоренной украинским конфликтом трансформации страны и всего общества на его собственных исторических основаниях. Речь идет о восстановлении исторической преемственности поколений, включая наследование и преображение нашей культурой всего лучшего в европейской и мировой культуре. Россия становится страной, формирующей глобальную повестку для многополярного мира", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru. По его мнению, Россия, реализуя в очередной раз свою стратегическую глубину, дарованную ей провидением, выходит на широкий оперативный простор в своем развитии и международном позиционировании на стороне угнетаемых стран и народов. "В полном соответствии с перспективными трендами мирового развития, включая одну из ведущих ролей в общих делах человечества, в решении на справедливой и равноправной основе всего комплекса глобальных вызовов и угроз", - отметил Яковенко.

https://ria.ru/20250507/yakovenko-2015434114.html

https://ria.ru/20250507/yakovenko-2015425522.html

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россия, александр яковенко