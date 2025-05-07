Рейтинг@Mail.ru
Тема встраивания России в Запад закрывается навсегда, заявил Яковенко - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка супертега - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
РИА Новости Аналитика
 
03:04 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/yakovenko-2015425522.html
Тема встраивания России в Запад закрывается навсегда, заявил Яковенко
Тема встраивания России в Запад закрывается навсегда, заявил Яковенко - РИА Новости, 07.05.2025
Тема встраивания России в Запад закрывается навсегда, заявил Яковенко
Конфликт на Украине привел Россию к культурно-цивилизационному самоопределению, поставлена жирная точка в западноцентризме любой российской власти, и тема ее... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:04:00+03:00
2025-05-07T03:04:00+03:00
риа новости аналитика
россия
европа
украина
александр яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001495730_0:240:3160:2018_1920x0_80_0_0_ec0e2dccfe87eca42e5f95d89eb451cd.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине привел Россию к культурно-цивилизационному самоопределению, поставлена жирная точка в западноцентризме любой российской власти, и тема ее "встраивания" в Запад закрыта навсегда, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Украинский конфликт привел к культурно-цивилизационному самоопределению России впервые после Петровской модернизации. То, на что не решались ни царские правительства, явно исходившие из цивилизационной вторичности России по отношению к Европе/Западу, ни советская власть, которая на деле воплощала в жизнь продукты западной политической мысли", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru. Он напомнил, что в Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года Россия впервые определена как "самобытное государство-цивилизация". "В этом новое качество страны - позиционирование себя в мире цивилизационной многополярности. Ставится жирная точка в европо-/западноцентризме любой российской власти: эти оковы лишали страну перспективы полноценного суверенного развития, отрицая духовно-нравственные основания существования России и ее историю. Навсегда закрывается тема "встраивания" в Запад", - подчеркнул Яковенко.
https://ria.ru/20250506/rossiya-2015389575.html
https://ria.ru/20250503/politika-2014742147.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001495730_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_5e0bdefb1d5e247e868d8ac4eaab55fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, украина, александр яковенко
РИА Новости Аналитика, Россия, Европа, Украина, Александр Яковенко
Тема встраивания России в Запад закрывается навсегда, заявил Яковенко

Яковенко: тема встраивания России в Запад закрывается навсегда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине привел Россию к культурно-цивилизационному самоопределению, поставлена жирная точка в западноцентризме любой российской власти, и тема ее "встраивания" в Запад закрыта навсегда, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Украинский конфликт привел к культурно-цивилизационному самоопределению России впервые после Петровской модернизации. То, на что не решались ни царские правительства, явно исходившие из цивилизационной вторичности России по отношению к Европе/Западу, ни советская власть, которая на деле воплощала в жизнь продукты западной политической мысли", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Россия на грани исторической победы над Западом, заявил Яковенко
Вчера, 20:17
Он напомнил, что в Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года Россия впервые определена как "самобытное государство-цивилизация".
"В этом новое качество страны - позиционирование себя в мире цивилизационной многополярности. Ставится жирная точка в европо-/западноцентризме любой российской власти: эти оковы лишали страну перспективы полноценного суверенного развития, отрицая духовно-нравственные основания существования России и ее историю. Навсегда закрывается тема "встраивания" в Запад", - подчеркнул Яковенко.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Запад продолжает стратегию на сокрушение России, заявил Яковенко
3 мая, 07:53
 
РИА Новости АналитикаРоссияЕвропаУкраинаАлександр Яковенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала