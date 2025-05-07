https://ria.ru/20250507/yakovenko-2015425522.html

Тема встраивания России в Запад закрывается навсегда, заявил Яковенко

Тема встраивания России в Запад закрывается навсегда, заявил Яковенко - РИА Новости, 07.05.2025

Тема встраивания России в Запад закрывается навсегда, заявил Яковенко

Конфликт на Украине привел Россию к культурно-цивилизационному самоопределению, поставлена жирная точка в западноцентризме любой российской власти, и тема ее... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T03:04:00+03:00

2025-05-07T03:04:00+03:00

2025-05-07T03:04:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Конфликт на Украине привел Россию к культурно-цивилизационному самоопределению, поставлена жирная точка в западноцентризме любой российской власти, и тема ее "встраивания" в Запад закрыта навсегда, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Украинский конфликт привел к культурно-цивилизационному самоопределению России впервые после Петровской модернизации. То, на что не решались ни царские правительства, явно исходившие из цивилизационной вторичности России по отношению к Европе/Западу, ни советская власть, которая на деле воплощала в жизнь продукты западной политической мысли", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru. Он напомнил, что в Концепции внешней политики от 31 марта 2023 года Россия впервые определена как "самобытное государство-цивилизация". "В этом новое качество страны - позиционирование себя в мире цивилизационной многополярности. Ставится жирная точка в европо-/западноцентризме любой российской власти: эти оковы лишали страну перспективы полноценного суверенного развития, отрицая духовно-нравственные основания существования России и ее историю. Навсегда закрывается тема "встраивания" в Запад", - подчеркнул Яковенко.

https://ria.ru/20250506/rossiya-2015389575.html

https://ria.ru/20250503/politika-2014742147.html

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россия, европа, украина, александр яковенко