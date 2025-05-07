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Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" - РИА Новости, 07.05.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:41 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/vystavka-2015528615.html
Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"
Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" - РИА Новости, 07.05.2025
Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя открыл в историческом парке "Россия – Моя история" в Твери мультимедийную выставку "Без права на забвение. К 80-летию... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:41:00+03:00
2025-05-07T13:41:00+03:00
тверская область
тверь
игорь руденя
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя открыл в историческом парке "Россия – Моя история" в Твери мультимедийную выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы", сообщает пресс-служба регионального правительства. Экспозиция погружает в атмосферу военного времени через масштабные реконструкции ключевых событий – от героической обороны Брестской крепости до штурма Рейхстага. Она включает 10 тематических направлений, свыше 1200 экспонатов, в том числе более 400 архивных документов, а также виртуальные реплики предметов, 3D-модели, исторические кадры, редкие артефакты, ранее экспонировавшиеся только в Москве. В рамках экспозиции создан региональный блок, посвященный Ржевской битве и другим героическим событиям в истории тверского края. Главная экспозиция действует в Государственном историческом музее в Москве. А в целом проект охватывает 26 парков "Россия – Моя история" в 25 субъектах РФ. "В преддверии 80-летия Победы мы стали свидетелями уникального по значению и масштабу события. Именно нам выпала честь первыми среди всех российских регионов открыть эту выставку. Впервые 49 музеев и архивов представили в одной экспозиции самые ценные документы и экспонаты, фото- и кинохронику о Великой Отечественной войне. Выбор Тверской области для старта проекта символичен. На земле Верхневолжья были сделаны первые шаги к Великой Победе. Мы гордимся тем, что в 1941 году город Калинин стал первым областным центром, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков", - отметил Руденя. В числе первых, кто увидел экспозицию, – тверские школьники. Губернатор на площадке парка "Россия – Моя история" пообщался с молодежью. Главной темой встречи стало сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, участниках сражений, тружениках тыла, тех, кто восстанавливал разрушенные фашистами города. Как подчеркнул глава региона, каждый город Верхневолжья внес вклад в Победу, каждый округ гордится своими героями. Руденя отметил, что нынешнее поколение граждан России может внести свой вклад в развитие государства. "Мы все представители великой страны и должны трудиться на ее благо. Вы, молодежь, наша главная движущая сила. Пусть ваши трудовые и жизненные биографии обязательно станут примером для ваших детей и следующих поколений", – обратился к ребятам губернатор. Посетить выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" можно с 9 мая по 1 июня. Она действует в историческом парке "Россия – Моя история" в Твери по адресу: Набережная реки Лазури, 9.
https://ria.ru/20250506/trudoustroystvo-2015283425.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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тверь, игорь руденя, 80-летие победы в великой отечественной войне
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"

Игорь Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя открыл выставку Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя открыл в историческом парке "Россия – Моя история" в Твери мультимедийную выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Экспозиция погружает в атмосферу военного времени через масштабные реконструкции ключевых событий – от героической обороны Брестской крепости до штурма Рейхстага. Она включает 10 тематических направлений, свыше 1200 экспонатов, в том числе более 400 архивных документов, а также виртуальные реплики предметов, 3D-модели, исторические кадры, редкие артефакты, ранее экспонировавшиеся только в Москве. В рамках экспозиции создан региональный блок, посвященный Ржевской битве и другим героическим событиям в истории тверского края.
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Главная экспозиция действует в Государственном историческом музее в Москве. А в целом проект охватывает 26 парков "Россия – Моя история" в 25 субъектах РФ.
"В преддверии 80-летия Победы мы стали свидетелями уникального по значению и масштабу события. Именно нам выпала честь первыми среди всех российских регионов открыть эту выставку. Впервые 49 музеев и архивов представили в одной экспозиции самые ценные документы и экспонаты, фото- и кинохронику о Великой Отечественной войне. Выбор Тверской области для старта проекта символичен. На земле Верхневолжья были сделаны первые шаги к Великой Победе. Мы гордимся тем, что в 1941 году город Калинин стал первым областным центром, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков", - отметил Руденя.
В числе первых, кто увидел экспозицию, – тверские школьники.
Губернатор на площадке парка "Россия – Моя история" пообщался с молодежью. Главной темой встречи стало сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, участниках сражений, тружениках тыла, тех, кто восстанавливал разрушенные фашистами города. Как подчеркнул глава региона, каждый город Верхневолжья внес вклад в Победу, каждый округ гордится своими героями.
Руденя отметил, что нынешнее поколение граждан России может внести свой вклад в развитие государства.
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"Мы все представители великой страны и должны трудиться на ее благо. Вы, молодежь, наша главная движущая сила. Пусть ваши трудовые и жизненные биографии обязательно станут примером для ваших детей и следующих поколений", – обратился к ребятам губернатор.
Посетить выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" можно с 9 мая по 1 июня. Она действует в историческом парке "Россия – Моя история" в Твери по адресу: Набережная реки Лазури, 9.
 
Тверская областьТверьИгорь Руденя80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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