https://ria.ru/20250507/vystavka-2015528615.html

Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"

Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" - РИА Новости, 07.05.2025

Руденя открыл выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя открыл в историческом парке "Россия – Моя история" в Твери мультимедийную выставку "Без права на забвение. К 80-летию... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:41:00+03:00

2025-05-07T13:41:00+03:00

2025-05-07T13:41:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя открыл в историческом парке "Россия – Моя история" в Твери мультимедийную выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы", сообщает пресс-служба регионального правительства. Экспозиция погружает в атмосферу военного времени через масштабные реконструкции ключевых событий – от героической обороны Брестской крепости до штурма Рейхстага. Она включает 10 тематических направлений, свыше 1200 экспонатов, в том числе более 400 архивных документов, а также виртуальные реплики предметов, 3D-модели, исторические кадры, редкие артефакты, ранее экспонировавшиеся только в Москве. В рамках экспозиции создан региональный блок, посвященный Ржевской битве и другим героическим событиям в истории тверского края. Главная экспозиция действует в Государственном историческом музее в Москве. А в целом проект охватывает 26 парков "Россия – Моя история" в 25 субъектах РФ. "В преддверии 80-летия Победы мы стали свидетелями уникального по значению и масштабу события. Именно нам выпала честь первыми среди всех российских регионов открыть эту выставку. Впервые 49 музеев и архивов представили в одной экспозиции самые ценные документы и экспонаты, фото- и кинохронику о Великой Отечественной войне. Выбор Тверской области для старта проекта символичен. На земле Верхневолжья были сделаны первые шаги к Великой Победе. Мы гордимся тем, что в 1941 году город Калинин стал первым областным центром, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков", - отметил Руденя. В числе первых, кто увидел экспозицию, – тверские школьники. Губернатор на площадке парка "Россия – Моя история" пообщался с молодежью. Главной темой встречи стало сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, участниках сражений, тружениках тыла, тех, кто восстанавливал разрушенные фашистами города. Как подчеркнул глава региона, каждый город Верхневолжья внес вклад в Победу, каждый округ гордится своими героями. Руденя отметил, что нынешнее поколение граждан России может внести свой вклад в развитие государства. "Мы все представители великой страны и должны трудиться на ее благо. Вы, молодежь, наша главная движущая сила. Пусть ваши трудовые и жизненные биографии обязательно станут примером для ваших детей и следующих поколений", – обратился к ребятам губернатор. Посетить выставку "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" можно с 9 мая по 1 июня. Она действует в историческом парке "Россия – Моя история" в Твери по адресу: Набережная реки Лазури, 9.

https://ria.ru/20250506/trudoustroystvo-2015283425.html

https://ria.ru/20250429/zadachi-2014074360.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, 80-летие победы в великой отечественной войне