https://ria.ru/20250507/vsu-2015680694.html
ВСУ атаковали два района Курской области
ВСУ атаковали два района Курской области - РИА Новости, 07.05.2025
ВСУ атаковали два района Курской области
Автотранспортный цех сахарного завода и бройлерный цех на птицефабрике повреждены в результате атаки ВСУ по двум районам Курской области, сообщил врио... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:14:00+03:00
2025-05-07T20:14:00+03:00
2025-05-07T20:14:00+03:00
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александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Автотранспортный цех сахарного завода и бройлерный цех на птицефабрике повреждены в результате атаки ВСУ по двум районам Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Украинские преступники продолжают наносить варварские удары по нашей территории. Сегодня ВСУ атаковали посёлок имени Куйбышева Рыльского района. Удар пришёлся по автотранспортному цеху ООО "Промсахар" — в результате повреждена крыша, выбиты окна, посечён фасад", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того он сообщил, что поврежден экскаватор и автомобили сотрудников. "Ещё один удар по гражданской инфраструктуре произошёл накануне. В результате падения обломков беспилотника повреждён бройлерный цех птицефабрики АО "Черкизово" в деревне Бекетово Горшеченского района", - добавил он. Отмечается, что в обоих случаях жертв и пострадавших нет. "Уважаемые жители, враг не оставляет попыток разрушить нашу инфраструктуру и ранить мирных жителей. Пожалуйста, будьте бдительны и сохраняйте все меры безопасности!" - отметил врио губернатора.
https://ria.ru/20250507/mchs-2015548664.html
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курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ атаковали два района Курской области
При атаке ВСУ по Курской области повреждены сахарный завод и птицефабрика