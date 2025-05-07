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На Украине призвали ввести обязательную срочную службу для женщин - РИА Новости, 07.05.2025
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https://ria.ru/20250507/vsu-2015673016.html
На Украине призвали ввести обязательную срочную службу для женщин
На Украине призвали ввести обязательную срочную службу для женщин - РИА Новости, 07.05.2025
На Украине призвали ввести обязательную срочную службу для женщин
Советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева призвала ввести на Украине обязательную срочную службу для женщин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:47:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева призвала ввести на Украине обязательную срочную службу для женщин. "Я, допустим, за то, чтобы возобновить срочную службу (для женщин -ред.). Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и за границей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить", - заявили Григорьева на пресс-конференции "Война женского рода". Ее слова цитирует украинский телеканал "Общественное" на своем сайте. При этом Григорьева заявила, что украинские женщины не готовы к мобилизации, несмотря на обилие женских движений в обществе. Кроме того, она уверена, что в стране все еще достаточно мужчин, которые скрываются от мобилизации. В апреле этого года заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков ранее заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей. По его словам, Украине не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250506/kabmin-2015364380.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Украине призвали ввести обязательную срочную службу для женщин

Советник по гендерным вопросам в ВСУ призвала ввести срочную службу для женщин

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащая Украинской армии
Военнослужащая Украинской армии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащая Украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева призвала ввести на Украине обязательную срочную службу для женщин.
"Я, допустим, за то, чтобы возобновить срочную службу (для женщин -ред.). Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже и за границей. Здесь НАТО нам поможет. Но их надо готовить", - заявили Григорьева на пресс-конференции "Война женского рода". Ее слова цитирует украинский телеканал "Общественное" на своем сайте.
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При этом Григорьева заявила, что украинские женщины не готовы к мобилизации, несмотря на обилие женских движений в обществе. Кроме того, она уверена, что в стране все еще достаточно мужчин, которые скрываются от мобилизации.
В апреле этого года заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в армии проходят все граждане, в том числе и женщины.
Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков ранее заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей. По его словам, Украине не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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