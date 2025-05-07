https://ria.ru/20250507/vsu-2015555317.html

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 07.05.2025

Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах шести населённых пунктов в ДНР, противник потерял... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:52:00+03:00

2025-05-07T14:52:00+03:00

2025-05-07T14:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

северск

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах шести населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады специального назначения ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белая Гора, Романовка, Заря, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, из них четыре бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015432265.html

донецкая народная республика

северск

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины