Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 07.05.2025 (обновлено: 14:56 07.05.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250507/vsu-2015555317.html
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 07.05.2025
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах шести населённых пунктов в ДНР, противник потерял... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:52:00+03:00
2025-05-07T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах шести населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады специального назначения ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белая Гора, Романовка, Заря, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, из них четыре бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015432265.html
донецкая народная республика
северск
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 320 боевиков в зоне действий "Юга"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах шести населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады специального назначения ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белая Гора, Романовка, Заря, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, из них четыре бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Экипаж Су-34 нанес ночной удар по пункту дислокации ВСУ
Вчера, 05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСеверскКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала