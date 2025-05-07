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Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 07.05.2025
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах шести населённых пунктов в ДНР, противник потерял... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:52:00+03:00
2025-05-07T14:52:00+03:00
2025-05-07T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах шести населённых пунктов в ДНР, противник потерял более 320 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады специального назначения ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Белая Гора, Романовка, Заря, Константиновка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, из них четыре бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015432265.html
донецкая народная республика
северск
константиновка
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донецкая народная республика, северск, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 320 боевиков в зоне действий "Юга"