https://ria.ru/20250507/vsu-2015553224.html
"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 07.05.2025
"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
ВСУ за сутки потеряли до 255 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:50:00+03:00
2025-05-07T14:50:00+03:00
2025-05-07T14:54:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_aef518cd45fa662d195654a3ca95b580.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 255 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250507/minoborony-2015551103.html
россия
сумская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014414769_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_0aabaddbd7a41e7e0da25f3f291f6db0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Минобороны: ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий группировки "Север"