https://ria.ru/20250507/vsu-2015553224.html

"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 07.05.2025

"Север" нанес поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

ВСУ за сутки потеряли до 255 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:50:00+03:00

2025-05-07T14:50:00+03:00

2025-05-07T14:54:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

сумская область

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 255 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250507/minoborony-2015551103.html

россия

сумская область

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россия, сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)