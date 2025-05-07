https://ria.ru/20250507/vov-2015548813.html

В Рязани задержали перекупщика советских наград

В Рязани задержали перекупщика советских наград - РИА Новости, 07.05.2025

В Рязани задержали перекупщика советских наград

Полиция задержала перекупщика государственных наград времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени, в его квартире в Рязани изъяли 12 советских... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:44:00+03:00

2025-05-07T14:44:00+03:00

2025-05-07T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция задержала перекупщика государственных наград времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени, в его квартире в Рязани изъяли 12 советских медалей, одна из них уже возвращена родственникам, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Полицейские получили информацию о размещении в интернете объявления о продаже различных орденов и медалей времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Вскоре личность злоумышленника была установлена, он задержан с поличным в момент сбыта медалей СССР "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и ордена Трудовой Славы", - сказала Волк. В ходе осмотра квартиры подозреваемого полицейские изъяли еще 12 советских наград – медали "За боевые заслуги", "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие". По предварительной информации, ранее рязанец приобрел их оптом и собирался выгодно перепродать. Возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград). "Изучив изъятые медали, сотрудники полиции в кратчайший срок установили личности троих бойцов, которые были ими награждены. Одна из медалей "За боевые заслуги" уже возвращена родственникам участника войны – красноармейца Ивана Реуцкова. После войны он проходил службу в органах внутренних дел и вышел в отставку в звании майора милиции", - отметила Волк.

https://ria.ru/20250429/deputat-2014174102.html

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россия, рязань, ссср, ирина волк, день победы, происшествия