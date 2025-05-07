https://ria.ru/20250507/vorobev-2015672857.html

Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС - РИА Новости, 07.05.2025

Воробьев вручил госнаграды подмосковным добровольцам из отряда БАРС

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС, это бойцы из разных уголков региона – Фрязино, Щелково,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:47:00+03:00

2025-05-07T19:47:00+03:00

2025-05-07T19:47:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды добровольцам из отряда БАРС, это бойцы из разных уголков региона – Фрязино, Щелково, Мытищи, Клин, Луховицы, Балашиха, Истра, Подольск, Раменский, Дмитровский, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Подразделение БАРС с первых дней спецоперации героически сражается на передовой. Указом президента добровольцам присвоены высокие награды. "Уже стало доброй традицией – по поручению президента вручать награды нашим героям. Очень приятно, что сегодня вы пришли сюда не одни, а со своими близкими, детьми. Мы находимся в преддверии большого праздника – 80-летия Победы. Для каждого из нас этот день особенный, потому что нет ни одной семьи, ни одного человека в России, которого бы не коснулась Великая Отечественная война. Я хочу поблагодарить все наши общественные организации, добровольцев за то, что вы несете понимание, что такое патриотизм", - отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что Подмосковье старается помогать семьям тех, кто сегодня на передовой, предоставляя различные меры поддержки, и помогать бойцам на линии боевого соприкосновения. Воробьев, в частности, вручил медаль "За отвагу" сержанту Тимуру – наводчику реактивной системы залпового огня. Самый старший из награжденных - 65-летний Александр также получил медаль "За отвагу". В 1984 году он закончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю.В. Андропова, а сейчас посчитал, что просто так сидеть на пенсии не будет, его богатые знания и опыт необходимы в зоне СВО. Еще одну медаль "За отвагу" получил Алексей, который сумел в непростой боевой обстановке установить надежную линию связи. Он работал на руководящей позиции в преуспевающей компании, однако, когда началась специальная военная операция, пошел добровольцем в зону СВО. Среди награжденных – сразу трое многодетных отцов, всех их зовут Сергеями. У одного из них, стрелка разведывательно–штурмовой роты, четыре ребенка. Он получил медаль "За храбрость" II степени и сейчас восстанавливается после ранения. Такая же медаль вручена капитану Оганесу. Находясь на наблюдательном пункте, он сумел сбить дрон-камикадзе, но при этом получил ранение.

https://ria.ru/20250507/parki-2015661123.html

https://ria.ru/20250507/podmoskove-2015523418.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев