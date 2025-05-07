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ОП приняла рекомендации по работе волонтеров при ликвидации ЧС - РИА Новости, 07.05.2025
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03:24 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/volotery-2015426999.html
ОП приняла рекомендации по работе волонтеров при ликвидации ЧС
ОП приняла рекомендации по работе волонтеров при ликвидации ЧС - РИА Новости, 07.05.2025
ОП приняла рекомендации по работе волонтеров при ликвидации ЧС
Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) приняла рекомендации, связанные с организацией и координацией волонтерской деятельности при ликвидации... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:24:00+03:00
2025-05-07T03:24:00+03:00
общество
россия
краснодарский край
керченский пролив
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) приняла рекомендации, связанные с организацией и координацией волонтерской деятельности при ликвидации последствий ЧС, с документом ознакомилось РИА Новости. Документ был разработан по итогам круглого стола ОП РФ на тему "Чрезвычайная волонтерская помощь: роль добровольцев в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море и повышение эффективности организации их работы", на котором обсуждалась работа волонтеров после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в результате аварии танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". "Участники мероприятия в продолжение круглого стола, организованного Общественной палатой 31 января 2025 года на тему "Пути повышения эффективности работ по ликвидации нефтепродуктов в море и на берегу, а также меры по снижению воздействия на дикую природу и рекреационный потенциал региона", обсудили вопросы, связанные с организацией и координацией добровольческой (волонтерской) деятельности в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в результате аварии танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", а также предложили меры по повышению эффективности работы добровольцев (волонтеров), задействованных в ликвидации последствий указанного инцидента", - следует из текста рекомендаций ОП РФ по итогам круглого стола. Уточняется, что опыт проведения ликвидационных мероприятий выявил ряд аспектов, требующих совершенствования, в том числе для минимизации последствий воздействия токсичных веществ на организм человека, представляется обеспечить медицинское сопровождение добровольцев (волонтеров) после завершения их участия в ликвидационных мероприятиях. "В ходе обсуждения было особо отмечено, что нефтепродукты оказывают негативное влияние на здоровье человека. В связи с этим, по мнению общественных экспертов, представляется важным обеспечить медицинскую поддержку добровольцев (волонтеров) после завершения ими участия в ликвидационных мероприятиях и по возвращении к месту постоянного проживания. Такая поддержка должна включать целевые профилактические медицинские осмотры, мероприятия по детоксикации организма при выявлении признаков интоксикации, а также предоставление специализированных консультаций для раннего выявления и лечения возможных заболеваний, вызванных воздействием нефтепродуктов", - уточняется в тексте. Подчеркивается, что значительное число волонтеров работало без надлежащих средств индивидуальной защиты, в связи с чем представляется важным обеспечить внедрение мер, направленных на недопущение добровольцев к работам на загрязненных территориях без надлежащих средств защиты и специализированного оборудования. В частности, предлагается установить требование о предварительной проверке наличия необходимых средств защиты и соответствующего оборудования перед допуском к участию в ликвидационных мероприятиях. В ходе обсуждения также предложено создание централизованной платформы, на которой будут собраны и доступны для ознакомления существующие методические рекомендации, инструкции и иные материалы, связанные с добровольческой деятельностью в сфере охраны окружающей среды, что обеспечит оперативное обновление информации в условиях ЧС. Вместе с тем участники мероприятия отметили важность утверждения на федеральном уровне методических указаний, разработанных рабочей группой специалистов оперативного штаба Краснодарского края, по работе с пострадавшей птицей от разлива нефтепродуктов. В ходе обсуждения было предложено рассмотреть возможность награждения волонтеров, проявивших особое усердие и внесших значительный вклад в ликвидацию последствий анализируемой аварии, а также подчеркнута необходимость усиления информационно-просветительской работы по регистрации участников в единой информационной системе в сфере развития добровольчества "Добро.рф". Ожидается, что рекомендации будут направлены в профильные министерства и ведомства для последующего рассмотрения и возможной реализации. А именно: в Минприроды РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты" и Ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф", в Министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, в министерство здравоохранения РФ при участии профильных органов исполнительной власти субъектов РФ, Федеральному агентству по делам молодежи и Минцифры РФ совместно с губернатором Краснодарского края, администрацией Краснодарского края, главой Республики Крым, Советом министров Республики Крым при участии Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф".
https://ria.ru/20250214/volontery-1999268112.html
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общество, россия, краснодарский край, керченский пролив, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Общество, Россия, Краснодарский край, Керченский пролив, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
ОП приняла рекомендации по работе волонтеров при ликвидации ЧС

ОП приняла рекомендации по координации волонтерской деятельности при ЧС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) приняла рекомендации, связанные с организацией и координацией волонтерской деятельности при ликвидации последствий ЧС, с документом ознакомилось РИА Новости.
Документ был разработан по итогам круглого стола ОП РФ на тему "Чрезвычайная волонтерская помощь: роль добровольцев в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море и повышение эффективности организации их работы", на котором обсуждалась работа волонтеров после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в результате аварии танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
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"Участники мероприятия в продолжение круглого стола, организованного Общественной палатой 31 января 2025 года на тему "Пути повышения эффективности работ по ликвидации нефтепродуктов в море и на берегу, а также меры по снижению воздействия на дикую природу и рекреационный потенциал региона", обсудили вопросы, связанные с организацией и координацией добровольческой (волонтерской) деятельности в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в результате аварии танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", а также предложили меры по повышению эффективности работы добровольцев (волонтеров), задействованных в ликвидации последствий указанного инцидента", - следует из текста рекомендаций ОП РФ по итогам круглого стола.
Уточняется, что опыт проведения ликвидационных мероприятий выявил ряд аспектов, требующих совершенствования, в том числе для минимизации последствий воздействия токсичных веществ на организм человека, представляется обеспечить медицинское сопровождение добровольцев (волонтеров) после завершения их участия в ликвидационных мероприятиях.
"В ходе обсуждения было особо отмечено, что нефтепродукты оказывают негативное влияние на здоровье человека. В связи с этим, по мнению общественных экспертов, представляется важным обеспечить медицинскую поддержку добровольцев (волонтеров) после завершения ими участия в ликвидационных мероприятиях и по возвращении к месту постоянного проживания. Такая поддержка должна включать целевые профилактические медицинские осмотры, мероприятия по детоксикации организма при выявлении признаков интоксикации, а также предоставление специализированных консультаций для раннего выявления и лечения возможных заболеваний, вызванных воздействием нефтепродуктов", - уточняется в тексте.
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Подчеркивается, что значительное число волонтеров работало без надлежащих средств индивидуальной защиты, в связи с чем представляется важным обеспечить внедрение мер, направленных на недопущение добровольцев к работам на загрязненных территориях без надлежащих средств защиты и специализированного оборудования. В частности, предлагается установить требование о предварительной проверке наличия необходимых средств защиты и соответствующего оборудования перед допуском к участию в ликвидационных мероприятиях.
В ходе обсуждения также предложено создание централизованной платформы, на которой будут собраны и доступны для ознакомления существующие методические рекомендации, инструкции и иные материалы, связанные с добровольческой деятельностью в сфере охраны окружающей среды, что обеспечит оперативное обновление информации в условиях ЧС. Вместе с тем участники мероприятия отметили важность утверждения на федеральном уровне методических указаний, разработанных рабочей группой специалистов оперативного штаба Краснодарского края, по работе с пострадавшей птицей от разлива нефтепродуктов.
В ходе обсуждения было предложено рассмотреть возможность награждения волонтеров, проявивших особое усердие и внесших значительный вклад в ликвидацию последствий анализируемой аварии, а также подчеркнута необходимость усиления информационно-просветительской работы по регистрации участников в единой информационной системе в сфере развития добровольчества "Добро.рф".
Ожидается, что рекомендации будут направлены в профильные министерства и ведомства для последующего рассмотрения и возможной реализации. А именно: в Минприроды РФ совместно с автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты" и Ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф", в Министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, в министерство здравоохранения РФ при участии профильных органов исполнительной власти субъектов РФ, Федеральному агентству по делам молодежи и Минцифры РФ совместно с губернатором Краснодарского края, администрацией Краснодарского края, главой Республики Крым, Советом министров Республики Крым при участии Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф".
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