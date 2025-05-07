https://ria.ru/20250507/vnukovo-2015697710.html

В аэропорту Внуково сняли ограничения

В аэропорту Внуково сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В аэропорту Внуково сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Внуково" с 21.38 мск, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 07.05.2025

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внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту "Внуково" с 21.38 мск, сообщили в авиагавани. "С 21.38 АП Внуково работает на прием/выпуск воздушных судов", - сообщили в авиагавани.

https://ria.ru/20250507/samara-2015697161.html

москва

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внуково (аэропорт), москва, московская область (подмосковье), россия