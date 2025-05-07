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Аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме
Аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме - РИА Новости, 07.05.2025
Аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме после 10 часов запрета на прием и выпуск самолетов, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:52:00+03:00
2025-05-07T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме после 10 часов запрета на прием и выпуск самолетов, сообщили в авиагавани.Во вторник с 18.20 мск в аэропорту "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 4.08 мск среды ограничения на полеты были сняты."Международный аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.Там добавили, что приоритетом работы аэропорта является безопасность полетов, поэтому в расписание были внесены изменения, 58 рейсов были направлены на запасные аэродромы. В аэропорту был развернут оперативный штаб по сбойной ситуации.Было задействовано максимальное усиление дежурных смен персонала и производственных ресурсов для скорейшего урегулирования ситуации и возвращения к привычному расписанию полетов.Во "Внуково" при входе в терминал может потребоваться предъявление посадочного талона или маршрутной квитанции.
https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015596824.html
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россия, внуково (аэропорт), москва, московская область (подмосковье)
Россия, Внуково (аэропорт), Москва, Московская область (Подмосковье)
Аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме
Аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме после ограничений
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" восстановил работу в штатном режиме после 10 часов запрета на прием и выпуск самолетов, сообщили в авиагавани.
Во вторник с 18.20 мск в аэропорту "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 4.08 мск среды ограничения на полеты были сняты.
"Международный аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что приоритетом работы аэропорта является безопасность полетов, поэтому в расписание были внесены изменения, 58 рейсов были направлены на запасные аэродромы. В аэропорту был развернут оперативный штаб по сбойной ситуации.
Было задействовано максимальное усиление дежурных смен персонала и производственных ресурсов для скорейшего урегулирования ситуации и возвращения к привычному расписанию полетов.
Во "Внуково" при входе в терминал может потребоваться предъявление посадочного талона или маршрутной квитанции.