Во Владивостоке открылась выставка захваченной в Курской области техники
Во Владивостоке открылась выставка трофейной техники, захваченной морпехами ТОФ
© РИА НовостиВыставка трофейной техники
© РИА Новости
Выставка трофейной техники. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной морпехами Тихоокеанского флота и Восточного военного округа в том числе в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область, открылась во Владивостоке, сообщает ТОФ.
"В преддверии празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне на центральной площади Владивостока открылась выставка трофейной вражеской техники, захваченной подразделениями морской пехоты Тихоокеанского флота и Восточного военного в зоне специальной военной операции. Основная часть образцов техники производства западных стран, стоящей на вооружении стран НАТО, была захвачена бойцами 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты на территории Курской области", - говорится в сообщении.
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Каждая единица имеет критические повреждения от огня российских войск, следы от пуль и снарядов.
На выставке представлены восемь единиц техники производства США, Швеции, Великобритании, Турции и Украины: американские бронетранспортёры М113, защищённый автомобиль International MaxxPro Plus, БМП М2 Bradley, шведский гусеничный бронетранспортёр Pbv-302, британский бронеавтомобиль Mastiff, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также украинские боевые машины "Козак" и "Козак-5".
Экспозиция трофейной вражеской техники будет работать до завершения майских праздников, после ее будут показывать на других выставках.
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