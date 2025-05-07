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Во Владивостоке открылась выставка захваченной в Курской области техники - РИА Новости, 07.05.2025
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https://ria.ru/20250507/vladivostok-2015427977.html
Во Владивостоке открылась выставка захваченной в Курской области техники
Во Владивостоке открылась выставка захваченной в Курской области техники - РИА Новости, 07.05.2025
Во Владивостоке открылась выставка захваченной в Курской области техники
Выставка трофейной техники, захваченной морпехами Тихоокеанского флота и Восточного военного округа в том числе в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:42:00+03:00
2025-05-07T03:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
владивосток
курская область
сша
вооруженные силы украины
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной морпехами Тихоокеанского флота и Восточного военного округа в том числе в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область, открылась во Владивостоке, сообщает ТОФ. "В преддверии празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне на центральной площади Владивостока открылась выставка трофейной вражеской техники, захваченной подразделениями морской пехоты Тихоокеанского флота и Восточного военного в зоне специальной военной операции. Основная часть образцов техники производства западных стран, стоящей на вооружении стран НАТО, была захвачена бойцами 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты на территории Курской области", - говорится в сообщении. Каждая единица имеет критические повреждения от огня российских войск, следы от пуль и снарядов. На выставке представлены восемь единиц техники производства США, Швеции, Великобритании, Турции и Украины: американские бронетранспортёры М113, защищённый автомобиль International MaxxPro Plus, БМП М2 Bradley, шведский гусеничный бронетранспортёр Pbv-302, британский бронеавтомобиль Mastiff, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также украинские боевые машины "Козак" и "Козак-5". Экспозиция трофейной вражеской техники будет работать до завершения майских праздников, после ее будут показывать на других выставках.
https://ria.ru/20250425/komsomolsk-na-amure-2013317673.html
https://ria.ru/20250219/vystavka-2000398370.html
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безопасность, технологии, владивосток, курская область, сша, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Владивосток, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Тихоокеанский флот ВМФ России, НАТО
Во Владивостоке открылась выставка захваченной в Курской области техники

Во Владивостоке открылась выставка трофейной техники, захваченной морпехами ТОФ

© РИА НовостиВыставка трофейной техники
Выставка трофейной техники - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Выставка трофейной техники. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной морпехами Тихоокеанского флота и Восточного военного округа в том числе в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область, открылась во Владивостоке, сообщает ТОФ.
"В преддверии празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне на центральной площади Владивостока открылась выставка трофейной вражеской техники, захваченной подразделениями морской пехоты Тихоокеанского флота и Восточного военного в зоне специальной военной операции. Основная часть образцов техники производства западных стран, стоящей на вооружении стран НАТО, была захвачена бойцами 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты на территории Курской области", - говорится в сообщении.
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Каждая единица имеет критические повреждения от огня российских войск, следы от пуль и снарядов.
На выставке представлены восемь единиц техники производства США, Швеции, Великобритании, Турции и Украины: американские бронетранспортёры М113, защищённый автомобиль International MaxxPro Plus, БМП М2 Bradley, шведский гусеничный бронетранспортёр Pbv-302, британский бронеавтомобиль Mastiff, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также украинские боевые машины "Козак" и "Козак-5".
Экспозиция трофейной вражеской техники будет работать до завершения майских праздников, после ее будут показывать на других выставках.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииВладивостокКурская областьСШАВооруженные силы УкраиныТихоокеанский флот ВМФ РоссииНАТО
 
 
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