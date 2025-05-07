https://ria.ru/20250507/vladivostok-2015427977.html

Во Владивостоке открылась выставка захваченной в Курской области техники

Во Владивостоке открылась выставка захваченной в Курской области техники - РИА Новости, 07.05.2025

Во Владивостоке открылась выставка захваченной в Курской области техники

Выставка трофейной техники, захваченной морпехами Тихоокеанского флота и Восточного военного округа в том числе в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T03:42:00+03:00

2025-05-07T03:42:00+03:00

2025-05-07T03:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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владивосток

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вооруженные силы украины

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной морпехами Тихоокеанского флота и Восточного военного округа в том числе в ходе отражения нападения ВСУ на Курскую область, открылась во Владивостоке, сообщает ТОФ. "В преддверии празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне на центральной площади Владивостока открылась выставка трофейной вражеской техники, захваченной подразделениями морской пехоты Тихоокеанского флота и Восточного военного в зоне специальной военной операции. Основная часть образцов техники производства западных стран, стоящей на вооружении стран НАТО, была захвачена бойцами 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты на территории Курской области", - говорится в сообщении. Каждая единица имеет критические повреждения от огня российских войск, следы от пуль и снарядов. На выставке представлены восемь единиц техники производства США, Швеции, Великобритании, Турции и Украины: американские бронетранспортёры М113, защищённый автомобиль International MaxxPro Plus, БМП М2 Bradley, шведский гусеничный бронетранспортёр Pbv-302, британский бронеавтомобиль Mastiff, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, а также украинские боевые машины "Козак" и "Козак-5". Экспозиция трофейной вражеской техники будет работать до завершения майских праздников, после ее будут показывать на других выставках.

https://ria.ru/20250425/komsomolsk-na-amure-2013317673.html

https://ria.ru/20250219/vystavka-2000398370.html

владивосток

курская область

сша

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безопасность, технологии, владивосток, курская область, сша, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии, нато