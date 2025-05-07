https://ria.ru/20250507/veterany-2015433813.html

Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ

Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025

Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ

Военнослужащие РВСН в Алтайском крае прошли торжественным маршем со штандартами фронтов Великой Отечественной войны перед домами ветеранов и провели для них... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:31:00+03:00

2025-05-07T05:31:00+03:00

2025-05-07T05:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

алтайский край

ленинград

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие РВСН в Алтайском крае прошли торжественным маршем со штандартами фронтов Великой Отечественной войны перед домами ветеранов и провели для них концерты, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения поздравили участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и переживших блокаду Ленинграда. Для них организовали торжественные мероприятия, в том числе с индивидуальными концертами под окнами домов", - сказали там. Под аккомпанемент военного оркестра участники торжественным маршем прошли по улицам города со штандартами фронтов и знаменами воинских подразделений. Вместе с военнослужащими в параде приняли участие юнармейцы и представители общественных организаций. Также для ветеранов сыграл военный оркестр. Ветеранам вручили цветы и подарки.

https://ria.ru/20250507/rvsn-2015432913.html

алтайский край

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общество, алтайский край, ленинград, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне