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Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:31 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/veterany-2015433813.html
Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ
Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025
Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ
Военнослужащие РВСН в Алтайском крае прошли торжественным маршем со штандартами фронтов Великой Отечественной войны перед домами ветеранов и провели для них... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:31:00+03:00
2025-05-07T05:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
алтайский край
ленинград
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие РВСН в Алтайском крае прошли торжественным маршем со штандартами фронтов Великой Отечественной войны перед домами ветеранов и провели для них концерты, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения поздравили участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и переживших блокаду Ленинграда. Для них организовали торжественные мероприятия, в том числе с индивидуальными концертами под окнами домов", - сказали там. Под аккомпанемент военного оркестра участники торжественным маршем прошли по улицам города со штандартами фронтов и знаменами воинских подразделений. Вместе с военнослужащими в параде приняли участие юнармейцы и представители общественных организаций. Также для ветеранов сыграл военный оркестр. Ветеранам вручили цветы и подарки.
https://ria.ru/20250507/rvsn-2015432913.html
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общество, алтайский край, ленинград, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Алтайский край, Ленинград, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Военные в Алтайском крае прошли парадом перед домами ветеранов ВОВ

Бойцы РВСН в Алтайском крае прошли торжественным маршем перед домами ветеранов

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяВид на Барнаул с высоты птичьего полета
Вид на Барнаул с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Вид на Барнаул с высоты птичьего полета. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие РВСН в Алтайском крае прошли торжественным маршем со штандартами фронтов Великой Отечественной войны перед домами ветеранов и провели для них концерты, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения поздравили участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и переживших блокаду Ленинграда. Для них организовали торжественные мероприятия, в том числе с индивидуальными концертами под окнами домов", - сказали там.
Под аккомпанемент военного оркестра участники торжественным маршем прошли по улицам города со штандартами фронтов и знаменами воинских подразделений. Вместе с военнослужащими в параде приняли участие юнармейцы и представители общественных организаций.
Также для ветеранов сыграл военный оркестр. Ветеранам вручили цветы и подарки.
Мост через реку Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Оренбургские военные поздравили ветерана ВОВ парадом во дворе его дома
Вчера, 05:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоАлтайский крайЛенинградРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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