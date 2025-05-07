https://ria.ru/20250507/ukraina-2015499103.html

В Москве видят, как Париж помогает Украине, заявил Грушко

В Москве видят, как Париж помогает Украине, заявил Грушко - РИА Новости, 07.05.2025

В Москве видят, как Париж помогает Украине, заявил Грушко

В Москве убеждены, что несмотря на нынешний кризис в отношениях с Францией, никто не сможет уничтожить чувство взаимной симпатии между народами двух стран,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:13:00+03:00

2025-05-07T12:13:00+03:00

2025-05-07T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Москве убеждены, что несмотря на нынешний кризис в отношениях с Францией, никто не сможет уничтожить чувство взаимной симпатии между народами двух стран, забыть о братстве по оружию в годы Второй мировой войны, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко.По словам Грушко, сегодня во многих странах Запада, в том числе во Франции, замалчивается роль Советского Союза в разгроме нацизма в Европе. Грушко отметил, что в последние годы французские власти "стали стыдливо избегать проведения совместных мероприятий с российским участием в память о героях авиаполка "Нормандия-Неман"."Видим, как Париж оказывает масштабную поддержку киевскому режиму, который возвел гитлеровских коллаборационистов в ранг национальных героев и положил веяния неонацизма и русофобии в основу своей государственной политики", - сказал Грушко, выступая на открытии выставки."Мы все же убеждены в том, что в каком бы глубоком кризисе не находились отношения с Францией, никому не удастся уничтожить чувство дружбы, взаимной симпатии, которые всегда связывали народы двух стран, заставив забыть о братстве по оружию. И, конечно, хотелось бы надеяться на то, что рано или поздно все народы Европы очнутся от дурмана тех нарративов, которые сегодня им навязывают, вспомнят о том, что свобода, само право на существование и право на мирную жизнь, пришли с Востока в результате Великой Победы, достигнутой беспримерным подвигом Красной армии и всех советских народов, которые положил на алтарь победы 27 миллионов человеческих людей", - добавил Грушко.При этом, он отметил, что в Москве чтят всех воинов союзнических сил и никогда не забудут их общего подвига.

https://ria.ru/20250124/nato-1995315738.html

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в мире, москва, франция, париж, александр грушко