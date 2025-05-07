https://ria.ru/20250507/udmurtija-2015563388.html
В Удмуртии задержали чиновника за превышение полномочий при газификации
В Удмуртии задержали чиновника за превышение полномочий при газификации - РИА Новости, 07.05.2025
В Удмуртии задержали чиновника за превышение полномочий при газификации
Заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Удмуртии... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:55:00+03:00
2025-05-07T15:55:00+03:00
2025-05-07T15:55:00+03:00
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Удмуртии поместили в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий в ходе газификации в регионе, сообщило УФСБ по республике. "УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена противоправная деятельность одного из заместителей руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Удмуртской Республики, причастного к превышению должностных полномочий в ходе газификации и газоснабжения городских и сельских территорий региона",- говорится в релизе. Установлено, что задержанный дал незаконные указания подчиненным сотрудникам подписать акты приемки и ввода в эксплуатацию опасных производственных объектов – газораспределительных сетей без проведения в отношении них фактических проверочных мероприятий и не инициировал административные производства в отношении эксплуатантов таких объектов, поясняет ведомство. "Действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства в сфере безопасной эксплуатации опасных объектов и создали реальные угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера", - добавили в ведомстве. Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". "Он задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Ведутся дальнейшие следственные действия. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - следует из сообщения.
https://ria.ru/20250505/kuban-2014997519.html
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происшествия, жкх, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии задержали чиновника за превышение полномочий при газификации
Замглавы УФАС по Удмуртии поместили в СИЗО по делу о превышении полномочий
УФА, 7 мая - РИА Новости. Заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Удмуртии поместили в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий в ходе газификации в регионе, сообщило УФСБ по республике.
"УФСБ России
по Удмуртской Республике
пресечена противоправная деятельность одного из заместителей руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Удмуртской Республики, причастного к превышению должностных полномочий в ходе газификации и газоснабжения городских и сельских территорий региона",- говорится в релизе.
Установлено, что задержанный дал незаконные указания подчиненным сотрудникам подписать акты приемки и ввода в эксплуатацию опасных производственных объектов – газораспределительных сетей без проведения в отношении них фактических проверочных мероприятий и не инициировал административные производства в отношении эксплуатантов таких объектов, поясняет ведомство.
"Действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства в сфере безопасной эксплуатации опасных объектов и создали реальные угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера", - добавили в ведомстве.
Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". "Он задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Ведутся дальнейшие следственные действия. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - следует из сообщения.