https://ria.ru/20250507/udmurtija-2015563388.html

В Удмуртии задержали чиновника за превышение полномочий при газификации

В Удмуртии задержали чиновника за превышение полномочий при газификации - РИА Новости, 07.05.2025

В Удмуртии задержали чиновника за превышение полномочий при газификации

Заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Удмуртии... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:55:00+03:00

2025-05-07T15:55:00+03:00

2025-05-07T15:55:00+03:00

происшествия

жкх

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удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 7 мая - РИА Новости. Заместителя руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Удмуртии поместили в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий в ходе газификации в регионе, сообщило УФСБ по республике. "УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена противоправная деятельность одного из заместителей руководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории Удмуртской Республики, причастного к превышению должностных полномочий в ходе газификации и газоснабжения городских и сельских территорий региона",- говорится в релизе. Установлено, что задержанный дал незаконные указания подчиненным сотрудникам подписать акты приемки и ввода в эксплуатацию опасных производственных объектов – газораспределительных сетей без проведения в отношении них фактических проверочных мероприятий и не инициировал административные производства в отношении эксплуатантов таких объектов, поясняет ведомство. "Действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства в сфере безопасной эксплуатации опасных объектов и создали реальные угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера", - добавили в ведомстве. Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". "Он задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Ведутся дальнейшие следственные действия. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - следует из сообщения.

https://ria.ru/20250505/kuban-2014997519.html

https://ria.ru/20250321/grishin-2006377097.html

россия

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происшествия, жкх, россия, удмуртская республика (удмуртия)