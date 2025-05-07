https://ria.ru/20250507/trikolor-2015664191.html

Триколор на домах появится во всех городах Ямала

Триколор на домах появится во всех городах Ямала - РИА Новости, 07.05.2025

Триколор на домах появится во всех городах Ямала

Дома, окрашенные в цвета российского флага, появятся во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:12:00+03:00

2025-05-07T19:12:00+03:00

2025-05-07T19:12:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

дмитрий артюхов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153018/34/1530183419_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_0ab9d4f3fe3a0de790767581b97576bb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Дома, окрашенные в цвета российского флага, появятся во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Благодаря инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова опыт Нового Уренгоя по оформлению фасадов домов в цветах триколора будет масштабирован. Особую значимость проект приобрел в Год защитника Отечества в России и Год героев на Ямале. Многоэтажки с обновленными фасадами уже появились в Салехарде и Новом Уренгое", - говорится в сообщении. Уточняется, что в текущем году к проекту присоединятся Ноябрьск и Лабытнанги, затем триколорные дома появятся в Муравленко, Надыме, Губкинском и Тарко-Сале. Все здания будут украшены цветами российского триколора только с лицевой стороны. Дворовые фасады останутся в оригинальной цветовой гамме, соответствующей архитектурному ансамблю. Как уточнили в правительстве округа, дома преображаются в ходе ремонтных работ по утеплению фасадов в рамках рассчитанного на пять лет проекта "Мой двор", который глава Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал в ходе Прямой линии в 2023 году. В текущем году комплексное благоустройство охватит свыше 80 многоквартирных домов и 20 дворовых территорий.

https://ria.ru/20250507/podarki-2015663634.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов