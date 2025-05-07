https://ria.ru/20250507/trikolor-2015664191.html
Триколор на домах появится во всех городах Ямала
Триколор на домах появится во всех городах Ямала - РИА Новости, 07.05.2025
Триколор на домах появится во всех городах Ямала
Дома, окрашенные в цвета российского флага, появятся во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:12:00+03:00
2025-05-07T19:12:00+03:00
2025-05-07T19:12:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Дома, окрашенные в цвета российского флага, появятся во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Благодаря инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова опыт Нового Уренгоя по оформлению фасадов домов в цветах триколора будет масштабирован. Особую значимость проект приобрел в Год защитника Отечества в России и Год героев на Ямале. Многоэтажки с обновленными фасадами уже появились в Салехарде и Новом Уренгое", - говорится в сообщении. Уточняется, что в текущем году к проекту присоединятся Ноябрьск и Лабытнанги, затем триколорные дома появятся в Муравленко, Надыме, Губкинском и Тарко-Сале. Все здания будут украшены цветами российского триколора только с лицевой стороны. Дворовые фасады останутся в оригинальной цветовой гамме, соответствующей архитектурному ансамблю. Как уточнили в правительстве округа, дома преображаются в ходе ремонтных работ по утеплению фасадов в рамках рассчитанного на пять лет проекта "Мой двор", который глава Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал в ходе Прямой линии в 2023 году. В текущем году комплексное благоустройство охватит свыше 80 многоквартирных домов и 20 дворовых территорий.
https://ria.ru/20250507/podarki-2015663634.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Дмитрий Артюхов
Триколор на домах появится во всех городах Ямала
Триколор на домах появится во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Дома, окрашенные в цвета российского флага, появятся во всех городах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
"Благодаря инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова опыт Нового Уренгоя по оформлению фасадов домов в цветах триколора будет масштабирован. Особую значимость проект приобрел в Год защитника Отечества в России и Год героев на Ямале. Многоэтажки с обновленными фасадами уже появились в Салехарде и Новом Уренгое", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в текущем году к проекту присоединятся Ноябрьск и Лабытнанги, затем триколорные дома появятся в Муравленко, Надыме, Губкинском и Тарко-Сале. Все здания будут украшены цветами российского триколора только с лицевой стороны. Дворовые фасады останутся в оригинальной цветовой гамме, соответствующей архитектурному ансамблю.
Как уточнили в правительстве округа, дома преображаются в ходе ремонтных работ по утеплению фасадов в рамках рассчитанного на пять лет проекта "Мой двор", который глава Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал в ходе Прямой линии в 2023 году. В текущем году комплексное благоустройство охватит свыше 80 многоквартирных домов и 20 дворовых территорий.