https://ria.ru/20250507/trevoga-2015437430.html

В Киеве третий раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве третий раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2025

В Киеве третий раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:30:00+03:00

2025-05-07T06:30:00+03:00

2025-05-07T06:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 20.24, 23.18, 00.58 и 04.00 мск. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве снова объявили в 06.20 мск. Сигнал тревоги также звучит в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015432395.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины