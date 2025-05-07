https://ria.ru/20250507/trevoga-2015427461.html
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2025
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:32:00+03:00
2025-05-07T03:32:00+03:00
2025-05-07T03:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание!!! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/bespilotniki-2015420995.html
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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
МЧС: в Тамбовской области объявили воздушную тревогу