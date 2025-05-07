https://ria.ru/20250507/tovarooborot-2015681040.html

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Монголией

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Монголией - РИА Новости, 07.05.2025

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Монголией

Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025 года - на более чем 25%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:17:00+03:00

2025-05-07T20:17:00+03:00

2025-05-07T20:41:00+03:00

россия

монголия

владимир путин

ухнаагийн хурэлсух

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Товарооборот между РФ и Монголией вырос в 2024 году на 17,5%, за два месяца 2025 года - на более чем 25%, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в среду проводит встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Кремле. "Монголия - наш важный торговый партнер. В прошлом году товарооборот увеличился на 17,5%, по итогам первых двух месяцев этого года вырос еще на 25 с лишним процентов", - заявил президент РФ во время встречи.

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россия

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, монголия, владимир путин, ухнаагийн хурэлсух, экономика