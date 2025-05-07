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Более 80 тонн гуманитарной помощи отправили с Алтая в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2025
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Надежные люди
 
19:24 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/tomenko-2015668716.html
Более 80 тонн гуманитарной помощи отправили с Алтая в зону СВО
Более 80 тонн гуманитарной помощи отправили с Алтая в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2025
Более 80 тонн гуманитарной помощи отправили с Алтая в зону СВО
Более 80 тонн гуманитарной помощи, в том числе автовоз, отправили из Алтайского края в зону спецоперации перед Днем Победы, груз собирали жители 32 районов... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:24:00+03:00
2025-05-07T19:24:00+03:00
надежные люди
алтайский край
виктор томенко
сво
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БАРНАУЛ , 7 мая – РИА Новости. Более 80 тонн гуманитарной помощи, в том числе автовоз, отправили из Алтайского края в зону спецоперации перед Днем Победы, груз собирали жители 32 районов региона, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Сегодня отправили из Алтайского края очередную партию гуманитарного груза в зону СВО. Более 80 тонн необходимых нашим парням вещей, среди которых есть даже автовоз, а также трогательные детские открытки и письма - всё это собирали перед Днем Победы жители 32 районов нашего края. Спасибо каждому, кто занимается таким важным и нужным делом", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что люди по всему краю с готовностью откликаются на просьбы помочь в сборах груза, а от военнослужащих поступает благодарность. "Помимо практической пользы, вещи, отправленные из дома, служат и серьезной моральной поддержкой, которая необходима нашим парням", - подчеркнул Томенко.
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алтайский край, виктор томенко, сво
Надежные люди, Алтайский край, Виктор Томенко, СВО
Более 80 тонн гуманитарной помощи отправили с Алтая в зону СВО

Томенко: более 80 тонн гуманитарной помощи отправили с Алтая в зону СВО

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
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БАРНАУЛ , 7 мая – РИА Новости. Более 80 тонн гуманитарной помощи, в том числе автовоз, отправили из Алтайского края в зону спецоперации перед Днем Победы, груз собирали жители 32 районов региона, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Сегодня отправили из Алтайского края очередную партию гуманитарного груза в зону СВО. Более 80 тонн необходимых нашим парням вещей, среди которых есть даже автовоз, а также трогательные детские открытки и письма - всё это собирали перед Днем Победы жители 32 районов нашего края. Спасибо каждому, кто занимается таким важным и нужным делом", - написал Томенко в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что люди по всему краю с готовностью откликаются на просьбы помочь в сборах груза, а от военнослужащих поступает благодарность.
"Помимо практической пользы, вещи, отправленные из дома, служат и серьезной моральной поддержкой, которая необходима нашим парням", - подчеркнул Томенко.
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Надежные людиАлтайский крайВиктор ТоменкоСВО
 
 
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