https://ria.ru/20250507/tomenko-2015668716.html

Более 80 тонн гуманитарной помощи отправили с Алтая в зону СВО

Более 80 тонн гуманитарной помощи отправили с Алтая в зону СВО - РИА Новости, 07.05.2025

Более 80 тонн гуманитарной помощи отправили с Алтая в зону СВО

Более 80 тонн гуманитарной помощи, в том числе автовоз, отправили из Алтайского края в зону спецоперации перед Днем Победы, груз собирали жители 32 районов... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:24:00+03:00

2025-05-07T19:24:00+03:00

2025-05-07T19:24:00+03:00

надежные люди

алтайский край

виктор томенко

сво

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БАРНАУЛ , 7 мая – РИА Новости. Более 80 тонн гуманитарной помощи, в том числе автовоз, отправили из Алтайского края в зону спецоперации перед Днем Победы, груз собирали жители 32 районов региона, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Сегодня отправили из Алтайского края очередную партию гуманитарного груза в зону СВО. Более 80 тонн необходимых нашим парням вещей, среди которых есть даже автовоз, а также трогательные детские открытки и письма - всё это собирали перед Днем Победы жители 32 районов нашего края. Спасибо каждому, кто занимается таким важным и нужным делом", - написал Томенко в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что люди по всему краю с готовностью откликаются на просьбы помочь в сборах груза, а от военнослужащих поступает благодарность. "Помимо практической пользы, вещи, отправленные из дома, служат и серьезной моральной поддержкой, которая необходима нашим парням", - подчеркнул Томенко.

https://ria.ru/20250507/svo-2015648032.html

алтайский край

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алтайский край, виктор томенко, сво