https://ria.ru/20250507/tcl-2015147789.html

Компания TCL провела масштабную презентацию новой и флагманской продукции

Компания TCL провела масштабную презентацию новой и флагманской продукции - РИА Новости, 07.05.2025

Компания TCL провела масштабную презентацию новой и флагманской продукции

Компания TCL, один из ведущих брендов потребительской электроники и второй в мире бренд телевизоров*, провела крупную презентацию обновленной линейки продукции... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:03:00+03:00

2025-05-07T18:03:00+03:00

2025-05-07T18:03:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015146626_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_06fd20f649e0ee2ea71f941d7aac2a07.jpg

МОСКВА, 07 мая - Пресс-служба компании TCL. Компания TCL, один из ведущих брендов потребительской электроники и второй в мире бренд телевизоров*, провела крупную презентацию обновленной линейки продукции в России. На мероприятии были представлены телевизоры, аудиосистемы, мониторы, холодильники, кондиционеры, а также стиральные и сушильные машины.Особое место в экспозиции было отведено телевизорам с технологией QD-Mini LED2, которая улучшает контрастность и цветопередачу. Благодаря этому изображение становится более ярким, насыщенным и детализированным. Технология также отличается стабильной работой и длительным сроком службы. Важно отметить, что именно TCL в 2019 году первой в мире представила серийный QD-Mini LED телевизор.Компания показала флагманскую серию телевизоров TCL X11K3 с технологией QD-Mini LED. Модели доступны в двух вариантах: с диагоналями 85 и 98 дюймов. Благодаря более чем 14 000 зонам локального затемнения и пиковой яркости до 6500 нит X11K обеспечивает глубокий черный цвет, яркие светлые участки и высокую детализацию изображения. Звук высокого качества реализован благодаря аудио от компании Bang & Olufsen.Особое внимание на презентации привлек самый большой QD-Mini LED телевизор в мире с диагональю 115 дюймов — TCL 115X9554. Помимо этого, на мероприятии были представлены телевизоры серий С ("Cи") и Р ("Пи"). Линейка С включает серии C8K, C7K и C6K5 — все они оснащены технологией QD-Mini LED с высокой точностью регулировки яркости. В линейке P представлены P8K и P7K6 с технологией QLED7, а также базовая серия P6K8 ("Пи6К"), поддерживающая 4K HDR9 и динамическое усиление цвета.Также в рамках экспозиции показали мониторы, включая модели с технологией QD-Mini LED. Профессиональные мониторы 27R83U и 34R83Q10 оснащены более чем 1100 зонами локального затемнения. Благодаря пиковой яркости до 1600 нит и высокому уровню контрастности они точно передают даже мельчайшие детали изображения.Компания TCL расширила линейку аудиоустройств моделью TP300K11 — колонкой для вечеринок с выходной мощностью 170 Вт RMS12, 8 режимами световых эффектов, функцией синхронного воспроизведения звука на нескольких устройствах, регуляторами Bass Boost/Echo13 и встроенным аккумулятором, способным работать около 18 часов.Среди представленных холодильников выделяется модель TRTC-521CDWDB114. Ее двери открываются под углом 90 градусов, что помогает сэкономить пространство. Важная особенность модели — технология Free Built-in15: продуманная конструкция позволяет встроить холодильник в гарнитур с минимальным зазором всего 1 сантиметр вокруг корпуса и органично вписать его в любой интерьер.В рамках мероприятия были продемонстрированы новые серии кондиционеров FreshIN+ и VoxIN16. Модели FreshIN+ оснащены функцией притока свежего воздуха, который проходит многоступенчатую фильтрацию. Также в ней реализована четырехкомпанентная система шумоподавления (до 16 дБ для свежего воздуха) и функция самоочистки наружного и внутреннего блоков. Технология Gentle Breeze17 равномерно рассеивает воздушный поток, делая его мягким и комфортным. Обе серии поддерживают офлайн голосовое управление и энергосберегающую технологию T-AI (автоматическая регулировка частоты работы компрессора на основе данных о температуре в помещении).Обновленная линейка стиральных машин включает модели P20, P1108, P680 и P68218 , поддерживающие стирку паром, автоматическую дозировку, дозагрузку белья, удаление пятен. Также была представлена сушильная машина P680 с инверторным двигателем, функцией деликатной сушки, поддержания свежести и другими интеллектуальными возможностями."TCL — международная компания, которая всегда делает ставку на развитие и инновации, выступая не как последователь, а как первопроходец. В 2024 году TCL заняла второе место по объему поставок телевизоров в мире, стала ведущим брендом в ряде ключевых категорий: №1 по объему поставок телевизоров с диагональю 85 дюймов и более, №1 по поставкам телевизоров на базе Google TV и №1 по поставкам Mini LED телевизоров19. Истинное партнерство — это путь, который мы проходим вместе. Мы стремимся оправдать ваше доверие шаг за шагом, и наше путешествие только начинается", - отмечает генеральный директор TCL Лео Лю. TCL Electronics — быстрорастущая компания по производству потребительской электроники и второй в мире бренд телевизоров*. Основанная в 1981 году, в настоящее время компания функционирует более чем на 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включающей в себя телевизоры, аудиосистемы и умные бытовые приборы.* По данным отчета о мировых продажах телевизоров Omdia Global TV sets report за 2023 год компании Omdia. Подробнее на сайте.2 Технология отображения, объединяющая квантовые точки и подсветку с использованием мини-светодиодов.3 Ти-Си-Эл Икс11К4 Ти-Си-Эл 115Икс9555 Си8К", "Си7К" и С6К"6 "Пи8К" и "Пи7К"7 ЖК-экраны со светодиодной подсветкой на квантовых точках8 "Пи6К"9 Высокое разрешение с расширенным динамическим диапазоном10 27Эр83Ю и 34Эр83Кью11 Ти-Пи300К12 Максимальная синусоидальная мощность13 Функция усиления низких частот/эхо14 Ти-Эр-Ти-Си-521Си-Ди-Даблю-Ди-Би115 "Фри Билт-Ин"16 "ФрешИН+" и "ВоксИН"17 "Джентл Бриз"18 "Пи20", "Пи1108". "Пи680" и "Пи682" 19 По данным отчета о мировых продажах телевизоров Omdia Global TV sets report за 2024 год компании Omdia. Подробнее на сайте.Реклама, ООО "ТИЭСЭЛ РУС", erid: F7NfYUJCUneRJU4LTD62

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы